Sutil mensaje en Twitter de Hamilton para Fernando Alonso

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), ha subido una fotografía en su cuenta oficial de Twitter, donde responde cautelosamente a las declaraciones que hizo ayer Alonso sobre la manera en la que había ganado los títulos de Fórmula 1.

"Realmente no tengo mucho qué decir sobre eso, me hace reír. He intentado ser muy respetuoso a lo largo de estos años. Por ejemplo, cuando me han preguntado quién ha sido el mejor piloto contra el que he competido, sólo he lanzado elogios", explicó el piloto con más títulos del mundo de la Fórmula 1 junto al alemán Michael Schumacher.

Las declaraciones de Hamilton se dieron tras quedar en el segundo lugar en el Gran Premio de México y un día después de publicar una foto en su cuenta de Twitter en la que se ve al británico ganar Indianápolis 2007, por encima de Alonso.

Alonso: "Todos los títulos son increíbles, bien merecidos e inspiradores"

Aquel año fue el debut de Hamilton en la Fórmula 1 y fue compañero del español en McLaren; al final el británico finalizó en el segundo lugar del campeonato del mundo por encima de Alonso, tercero, y debajo del finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari).

La publicación en redes sociales fue una respuesta a las declaraciones de Alonso, quien comentó que no es lo mismo que Hamilton gane siete títulos del mundo compitiendo sólo en contra de su compañero de equipo a lo que él hizo en 2005 y 2006.

El español consideró que fue más difícil conquistar los títulos de 2005 y 2006, o los que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, ha logrado los últimos dos años.

Tras declarar esto, Alonso aclaró en Twitter que "todos los títulos son increíbles, bien merecidos e inspiradores".

"No cabe duda de que es interesante ver los comentarios que se hacen de esto, pero no importa realmente. Es por eso que sólo puse un pulgar arriba", sentenció Hamilton en México.