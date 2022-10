Fernando Alonso volvió a explotar de rabia en el GP de México, una carrera más que no pudo terminar este año por problemas con el monoplaza. Tras ejecutar una carrera perfecta, se apartó del trazado, mandó un contundente mensaje por radio y no dudó en mostrar su gran decepción con el coche.

El español partía noveno, pero en la salida demostró que no ha perdido cualidades logrando dos adelantamientos. Supo estirar los neumáticos y llegó a ponerse quinto antes de su parada (Alpine salió con el objetivo de terminar la carrera en un solo paso por boxes). "Me da igual los neumáticos que me pongáis", llegó a decir por radio en referencia a lo bien que respondía el Alpine.

En la vuelta a la pista, Alonso lograba volver a la posición inicial, la séptima, pero pronto empezaron los problemas. Algo fallaba en los cambios, no podía meter octava, y su ritmo en pista empezó a disminuir. Pronto llegó la evidencia más clara de que algo no iba bien, un adelantamiento doble de Ocon y Ricciardo.

Del enfado a la desolación



Es imposible ver estas imágenes de Fernando Alonso y que no se te rompa el corazón 💔#MexicoDAZNF1 🇲🇽 pic.twitter.com/1skI4FooeA — DAZN España (@DAZN_ES) October 30, 2022

Intentó aguantar algo más, pero era imposible, y con el enfado del momento mandó un duro mensaje por radio: "Vaya temporada compañeros, vaya temporada", espetó el asturiano a su equipo. Tras cortar la radio se retiró a un lado de la pista y abandonó el monoplaza. Una decisión que calificó en la zona de prensa como "la mejor" después de estar varias vueltas "haciendo el ridículo".

Si el mensaje no fue suficiente, el español también abandonó el monoplaza realizando gestos de enfado y decepción, apoyándose en las protecciones con un gesto de hastío con Alpine que confirmó en rueda de prensa posteriormente.

Solo quedan dos carreras

"Quería parar antes, pero el equipo quería ver si había un safety car o algo y si por un milagro nos manteníamos en los puntos... así que bueno... otra vez el coche 14, como siempre", unas declaraciones que remató con una tajante reflexión. "Solo quedan dos carreras", respiró aliviado pensando ya en vestirse con el mono de Aston Martin.