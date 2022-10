Por qué la Ponferradina puede ganar 190.000 euros en el Mundial de Qatar

Amir Abedzadeh es el portero de la Ponferradina. Y de la selección de Irán. La FIFA garantiza 10.000 euros al día a los clubes por aportar jugadores a Qatar 2022. El Leganés y el Lugo podrían percibir también un mínimo de 190.000€ por ceder a Gaku Shibasaki (Japón) y a Patrick Sequeira (Costa Rica).

Con los equipos en plena competición, un contratiempo inesperado a estas alturas de temporada puede dar al traste con las aspiraciones de los jugadores llamados a estar en el Mundial.

Uno de los últimos al que una lesión puede apearle de la cita de Qatar es el francés Raphael Varane. El central, ex del Real Madrid y actualmente en el Manchester United, se lesionó el pasado fin de semana ante el Chelsea. Erik Ten Hag, su técnico en el equipo avanzó que con los diablos rojos no volverá a jugar hasta después de la Copa del Mundo, pero no confirmó si podrá disputarla con 'les bleus'. Dependerá de su recuperación.

España tiene cuatro dudas, las de Mikel Oyarzabal, Koke, Marcos Llorente y Dani Olmo. El seleccionador nacional, Luis Enrique, dará a conocer la lista de convocados el 11 de noviembre en la Ciudad Del Fútbol de Las Rozas. Hasta entonces queda tiempo para recuperar efectivos… o para perder más.

Cada vez que un aspirante a estar en el Mundial de Qatar se lesiona, duele el doble, al jugador y al club del que procede.

Son lesiones traumáticas para los futbolistas, a los que se les puede esfumar el sueño mundialista y también las posibles primas por objetivos. Alemania, por ejemplo, abonará 50.000 euros por jugador por pasar a octavos y, progresivamente, llegaría hasta los 400.000 por cabeza en el caso de lograr el título.

Los equipos también se resentirán al perder internacionales. Por caché, porque son escaparates donde los futbolistas pueden revalorizarse, y también por ingresos de la FIFA. Quizás esto último no represente demasiado para los poderosos, pero hay clubes pequeños para los que pueden ser ingresos significativos.

La Ponferradina cuenta con el portero Amir Abedzadeh, que aspira a defender el arco de Irán. Por cada día que esté el combinado iraní en el Mundial de Qatar, desde el primero de la preparación oficial del torneo, los bercianos se llevarán 10.000 dólares (actualmente hay paridad con el euro). Lo mismo la sucederá al Leganés con el japonés Gaku Shibasaki o al Lugo con el portero costarricense Patrick Sequeira. Eso sí, LaLiga SmartBank no para, así que no podrán contar con esos futbolistas en el torneo doméstico.

Pros y contras para los de Segunda, solo pros para los de Primera… salvo que alguno se lesione con su equipo nacional. En los años noventa, le pasó al Deportivo de La Coruña. El brasileño Mauro Silva formó parte del Brasil tetracampeón del Mundo en Estados Unidos junto a otro deportivista, Bebeto, y se lesionó de gravedad. El curso siguiente fue baja hasta enero y solo pudo jugar siete partidos, seis de Liga.

El presidente de aquel Dépor, Augusto César Lendoiro, un adelantado en muchos aspectos, ya reclamaba entonces consensuar entre clubes y selecciones un calendario único y también contraprestaciones para casos como el de Mauro Silva: el club estaba obligado a ceder a su futbolista, lo perdía media temporada y no recibía contraprestación alguna.

"Fuimos los pioneros… y la gente nos tildaba de locos, cuando teníamos todo el derecho del mundo para exigirlo. Entonces, tuvimos que pagar toda la ficha de Mauro e incluso la operación; ahora, cobrarías en torno a medio millón de euros", explica a EFE el expresidente del Deportivo. Aquella cruzada contra la FIFA le costó una inhabilitación de 18 meses como dirigente blanquiazul.

Lendoiro pedía, incluso, un seguro que garantizase no sólo la operación y recuperación del futbolista, sino también las indemnizaciones correspondientes. Y no solo en un Mundial o una Eurocopa, en cualquier partido, incluso los amistosos y también en entrenamientos.

El programa de la FIFA para compensar a los clubes que tienen representación en el Mundial se creó para la edición de 2010, la que acabó con el histórico triunfo de España en Sudáfrica.

En el último, el de 2018, 416 equipos de 63 federaciones se beneficiaron de esa iniciativa. En Qatar se repartirán 209 millones de dólares, aproximadamente 10.000 dólares por jugador y día; hasta 360.000 por cada futbolista que llegue a la final.