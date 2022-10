Finales del mes de octubre, ni siquiera ha llegado el parón por el Mundial de Qatar que arranca el 20 de noviembre y el proyecto de Xavi Hernández ya se tambalea, dejando la credibilidad del entrenador muy tocada. Su puesto no peligra a corto plazo, pero las primeras dudas en el entorno azulgrana ya han aparecido.

La gravedad de la eliminación del Barcelona de la Champions League tiene una doble vertiente. Por un lado está la deportiva, al ver de nuevo como el equipo azulgrana es incapaz de plantar cara a los grandes de Europa. En cuatro partidos contra Bayern e Inter de Milán, ha cosechado tres empates y una derrota con un desolador balance goleador: tres tantos a favor, por nueve en contra.

Además, está el aspecto económico, pues la entidad blaugrana dejará de ingresar en torno a 20 millones de euros por no pasar la fase de grupos. En los presupuestos del club, se estimó que el equipo llegaría hasta los cuartos de final, por lo que el agujero es de casi 30 ‘kilos’.

Ambos aspectos están entrelazados. Joan Laporta decidió hacer un all-in, poner toda la carne en el asador y ante la precariedad de las arcas azulgranas, decidió activar las famosas palancas. Es decir, la venta de activos e ingresos futuros. Con ello, pudo fichar todo lo que pidió Xavi: entre Raphinha, Robert Lewandowski y Jules Koundé, la entidad se gastó 170 millones, a lo que habrá que sumar varios más por las famosas variables.

A esos caros refuerzos hay que unir a Ferran Torres, que costó 55 ‘kilos’ en enero, y la llegada de jugadores como Marcos Alonso, Franck Kessie, Andreas Christensen y Héctor Bellerín. Había mimbres de sobra, al menos a priori, para que el club se volviera a codear con los grandes.

En su primer año, a Xavi se le perdonó todo. Su buena labor en Liga –llegó con una distancia insalvable con respecto al Real Madrid y remontó hasta la segunda plaza–, y las buenas sensaciones en varios momentos de la temporada –como el 0-4 en el Santiago Bernabéu– hicieron que la confianza en el técnico egarense fuera absoluta pese a los batacazos en la Champions –no pudo superar al Benfica ni al Bayern y cayó eliminado– y en la Europa League –era el favorito y le dejó fuera el Eintracht en un Camp Nou repleto de alemanes–.

Pero el tercer batacazo europeo en menos de un año deja a Xavi tocado y sin excusas, casi más por cómo se ha producido, con el equipo eliminado en la jornada 5 y goleado de nuevo por el Bayern, que por el hecho en sí. De considerarse uno de los favoritos, a otro batacazo europeo.

A Xavi le queda LaLiga como baza para salvar la temporada, pues su crédito se agota tras cada actuación contra un equipo de enjundia. Las derrotas en Múnich, en Milán, en el Bernabéu y ante el Bayern, sumado al empate ante el Inter en el Camp Nou, parecen dejar claro que este equipo no está todavía para plantar cara a los grandes. Todo ello, conviene insistir, del gasto en fichajes de este verano.

Ante el Valencia en Mestalla, este sábado a las 21 horas, toca levantarse y reaccionar para que el Real Madrid no se aleje en LaLiga, la tabla de salvación de Xavi Hernández.

Porque si en la competición nacional el rumbo no es el adecuado, los rumores comenzarán a partir de 2023, cuando puede quedar un entrenador en libertad que gusta mucho en la zona noble del club blaugrana: Luis Enrique Martínez. Su continuidad en la selección española tras el Mundial de Qatar no está para nada garantizada y en Can Barça le tienen en la agenda por lo que pueda pasar.