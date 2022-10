El anhelo imposible de Simeone: la Champions

La crueldad de la forma en la que fue eliminado el Atlético de Madrid en la Champions League, con un penalti fallado en el minuto 99, un balón al larguero y Carrasco evitando sin querer el gol al golpearle el balón, escondió un hecho indiscutible: el fracaso que supone para el club rojiblanco quedarse fuera de los octavos de final en un grupo a priori nada complicado.

Fue el propio Diego Pablo Simeone el que reconoció, tras el empate ante el Bayer Leverkusen en el Metropolitano, que el grupo –en el que también están Brujas y Oporto– era para estar clasificados en la quinta jornada, no para quedar eliminados en la misma. Con esos rivales de nivel inferior sobre el papel, los colchoneros se han quedado fuera de los octavos de final de la máxima competición continental por segunda vez desde que el argentino es el entrenador rojiblanco en 11 años.

El Atlético ha pasado de rozar con los dedos la Orejona a quedarse muy lejos de ella en los últimos años. En las dos primeras temporadas de la ‘era Simeone’, el equipo rojiblanco llegó a dos finales, y en ambas estuvo cerca, muy cerca de ganarla: en 2014 perdió en la prórroga ante el Real Madrid cuando iba ganando hasta el minuto 92, y en 2016 perdió también ante los blancos en la tanda de penaltis.

Desde entonces, cada temporada parece más lejos. En 2017 alcanzó las semifinales, y no ha vuelto a pisarlas: en 2018 se quedó fuera de la fase de grupos en 2019 y 2021 solo llegó a octavos y en 2020 se quedó en cuartos de final.

La Liga de Campeones se ha convertido en la espina clavada de Simeone. La tuvo tan cerca, y ahora parece estar tan lejos, que al argentino parece dolerle en el alma. "No tengo ninguna duda de que la Champions me cuesta. Me ha costado, con las dos finales que perdimos, una en los penaltis y otra en la prórroga. Más cerca de ganar una final de Champions que los penales creo que no se está", declaró algo abatido tras la eliminación. "Soy cabeza dura, muy cabeza dura y voy a seguir insistiendo, hasta que tenga la posibilidad en este club, entrando primero en la Champions y buscando encontrarme con algo que nos falta", reconoció el Cholo, que parece que quisiera continuar hasta que lograra un objetivo que ya comienza a ser utópico.

El Atlético lo ha ganado casi todo con Simeone: dos Ligas, una Copas del Rey, una Supercopa de España y dos de Europa y dos Europa League. Pero el técnico tiene una fijación, un objetivo, y ese no es otro que la Champions League.

El Cholo cuenta con algo a su favor, y es que la confianza de afición y directiva parece ser casi absoluta. Pese al batacazo, apenas se escuchan voces que soliciten su destitución o que reclamen el final de su era. Levantó a un equipo casi muerto y eso la afición colchonera no lo ha olvidado. Todo parece indicar que, pase lo que pase esta temporada, Simeone buscará de nuevo el año que viene su tan ansiada Orejona.