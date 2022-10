El caso de Santiago Sánchez Cogedor, el aventurero español desaparecido hace casi un mes durante el transcurso de su última travesía, mantiene en vilo a las autoridades internacionales. Desde su última comunicación, el pasado dos de octubre, no se sabe más que su última ubicación, la frontera de Irán, aunque las investigaciones del Ministerio de exteriores han ofrecido actualizaciones de su situación.

Santiago Sánchez, un experto aventurero

Exmilitar con experiencia en misiones internacionales, viajero con un currículum de más de 50 países, experto en moverse por el mundo árabe y con un olfato especial para detectar y evitar problemas, así es Santiago Sánchez Cogedor, el español desaparecido en su travesía a pie entre Madrid y Qatar. "Sabe lo que hace", declaró sin titubear uno de sus mejores amigos y compañero de viajes, Miguel, cuando fue entrevistado por El Español hace apenas una semana.

Además de todo ello, Santiago es un enamorado del fútbol y de las causas solidarias, los dos motivos que le llevan a asumir estos grandes retos. Así, fomentando campañas y siguiendo a su equipo favorito, el Real Madrid, y a la selección española, no duda en ponerse en marcha sea cual sea la distancia. Una de sus últimas grandes gestas fue ir a Arabia Saudí desde Madrid y volver, ambos trayectos en bicicleta, para ver a los merengues disputar Supercopa de España.

Alcalá de Henares-Qatar, para ver a la selección española

La última ruta diseñada por el aventurero, en la que aún se encuentra inmerso, fue programada con ocasión del Mundial de Qatar de 2022, a donde tenía previsto llegar para ver a 'La Roja' de Luis Enrique en acción en noviembre. Partiendo de Alcalá de Henares (Madrid), Santiago diseñó una ruta de 6.500 kilómetros que le llevaría a atravesar 15 países a pie, tan solo acompañado por un pequeño carro en el que carga sus pertenencias.

Así, el pasado enero inició la marcha, completando su camino a través de Francia, Mónaco, Italia, San Marino, Albania, Grecia, Turquía y el Kurdistán Iraquí, llegando a la frontera de Irán, donde cesaron las habituales comunicaciones con sus familiares, amigos y seguidores.

Tal y como señalan sus propios allegados, el motivo de este viaje no era realmente el Mundial, pues señalan este evento como la "excusa" de Santiago para compartir un mensaje con el mundo con el que "concienciar a la gente de que se puede ir a los sitios andando" la posibilidad de llegar a pie a cualquier lugar y "ayudar a niños desfavorecidos que están en centros de acogida".

El último mensaje, un 'aviso' el 2 de octubre

El segundo día de octubre, muy cerca del paso fronterizo del Irán -país que ya recorrió de forma muy exitosa en 2019- el aventurero mandó su última señal a familiares y amigos. "Las cosas están calientes", fue el mensaje de Santiago a su amigo Coque, advirtiéndole de lo que estaba viendo en el país del Golfo Pérsico, ahora inmerso en una de las revueltas más violentas de su historia.

Por ese mismo motivo, el español puso en aviso a sus padres asegurándoles que no podría llamarles, enviarle fotografías o vídeos durante su estancia en Irán, algo que según Celia, su madre, les "tranquilizó durante una semana, pero no más".

Irán, un país en completo caos

La república islámica en la que se perdió el rastro de Santiago vive una de las mayores tensiones políticas de la última década. La muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que había sido detenida por la policía iraní de la moral supuestamente por incumplir el estricto código de vestuario del país, ha movilizado a gran parte de la población rebelarse contra el gobierno el pasado 16 de septiembre.

La respuesta de las autoridades ante este movimiento ha sido la represión violenta y la acusación a enemigos extranjeros y grupos kurdos en Irak de fomentar los disturbios. En medio de esta crisis política, todo apunta a que el español podría haber sido detenido, ya que, según el Ministerio Iraní de Inteligencia, al menos nueve extranjeros habían sido arrestados por su vinculación con las protestas.

Las nuevas pistas ofrecidas por las autoridades

Cuando el tiempo confirmó las sospechas de sus amigos y familiares, estos denunciaron la desaparición y se pusieron en contacto con el Ministerio de Exteriores, que se ha encargado del caso. En un comunicado, el organismo aseguró que la embajada española en la capital, Teherán, se ha puesto en contacto con las autoridades iraníes, y habrían confirmado a la familia la posibilidad "al 99%" de que su hijo se encuentre arrestado en la capital.

A esta información se une la aportada por el medio de comunicación Iran Internacional, que confirmó este miércoles que el español está detenido junto a su traductor. Además, tal y como agregó también este miércoles Cruz Morcillo en El programa de Ana Rosa, la detención se habría producido en el momento en el que ambos se encontraban visitando la tumba de Mahsa Amini.

Este caso también está siendo seguido muy de cerca por las autoridades de Qatar, en concreto por el embajador del país árabe en España, quien conoce personalmente a Santiago y que le espera en Qatar.

Una hipótesis sin confirmar, pero tranquilizadora

A raíz de las últimas novedades, a pesar de no contar todavía con una confirmación completa por parte del Ministerio, ha aumentado la tranquilidad de sus familiares y amigos. "Esta noticia nos llegó anoche (en referencia a este martes)y la encajamos con cierta alegría porque, dentro de los escenarios que podíamos barajar, es buena", confirmó su amigo Jorge, entrevistado en el programa Espejo Público.

La detención sería el mejor escenario posible, así lo han reiterado sus conocidos más cercanos durante todos estos días. "Las malas noticias llegan rápido y, de momento, no ha llegado ninguna", señalaba su amigo Carlos a El Español la semana pasada, pues conocedor de las complicaciones que pueden surgir en ese país, sabe que una detención es el menor de los problemas para el aventurero.

El último mensaje de Santiago antes de partir

Aunque el incidente parece haber quedado en un 'susto menor' apuntando todas las teorías al encarcelamiento, Santiago partió de Alcalá de Henares esperando lo peor, tal y como confirmó este miércoles su madre en el plató de El Programa de Ana Rosa. "Mamá, si muero en esta experiencia, no sufras, porque yo no me puedo estar quieto", fueron las últimas palabras con las que se dirigió Santiago a su madre.