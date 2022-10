La nueva Ley del Deporte reconocerá la participación directa de las selecciones autonómicas -como las vascas- en deportes de "arraigo histórico y social", que de momento se va a concretar en la pelota vasca y el surf, tras una enmienda que el PNV ha introducido en esta Ley.

Según ha informado en una comparecencia este martes en Bilbao el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, la enmienda, aprobada con un "apoyo muy amplio", permitirá la participación en competiciones oficiales de selecciones vascas de pelota y surf.

La redacción concreta de la enmienda introduce un nuevo punto dos en el artículo 44: "Las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación Internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente".

La participación de la federación deportiva autonómica en competiciones oficiales internacionales se producirá "previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes. Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la integración de la federación autonómica en la federación internacional".

Como ha recordado Ortuzar, la aprobación de la enmienda era un punto que ya aparecía en el acuerdo con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez en diciembre de 2019. Para Ortuzar, la enmienda supone "abrir de par en par las puertas para que las selecciones vascas puedan competir de tú a tú con otras naciones".

Los dos deportes cumplen "sin ninguna duda los requisitos del artículo 44, la de surf porque ya formó parte de la internacional antes de que se constituyera la federación española y la de pelota vasca porque es una deporte de enorme arraigo, que lleva el nombre de este territorio".

"Seguiremos trabajando para que este reconocimiento se extienda a todas las modalidades deportivas", ha concluido Ortuzar. La selección vasca de soka-tira ya participa en mundiales.

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado que la enmienda que ha logrado aprobar este martes el PNV es una "cesión más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus socios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Toca el turno a romper las selecciones deportivas españolas", ha criticado Cuca Gamarra en un mensaje publicado en Twitter.

Mientras tanto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, deduce que la enmienda no afectará a deportes mayoritarios: "Creo que efectivamente se trata de deportes de arraigo cultural en determinados territorios, no de deportes mayoritarios. Creo que se refiere a esto, pero no soy experto en este punto de la ley", ha trasladado en una entrevista en Radio Marca.