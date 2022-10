Dado que lamentarse por lo sucedido hasta ahora en la Champions, al Barça le toca prepararse para un gran desafío: ganar al Bayern, su bestia negra en los últimos años. Es la condición indispensable para seguir vivo en la máxima competición continental, aunque el equipo azulgrana sabe que no depende de sí mismo: si antes, el Inter gana en Milán al Viktoria Plzen en el partido que se juega justo antes, los de Xavi saltarán al Camp Nou sabiendo que están condenados a jugar de nuevo la Europa League.

El Barcelona se ha visto en esta situación por una combinación de errores individuales y escasa fortuna que le han llevado a que, a falta de dos jornadas, su destino no esté en su mano. Las derrotas en Múnich y Milán, unidas al empate ante el Inter en el Camp Nou, han demostrado que a este equipo todavía le falta un punto de algo por determinar para competir en Europa. Y la mejor forma de demostrar que no es así es ganando al Bayern, al margen de que la eliminación de la Champions esté o no ya consumada cuando suene el silbido inicial del partido.

En el recuerdo, demasiados traumas ante los bávaros. Mención especial para el 2-8 de Lisboa en cuartos de final de 2020, pero también tres derrotas seguidas más tras aquel choque con un balance de 0-8, incluido el 2-0 del Allianz Arena de la primera jornada de esta fase de grupos.

Ahora Robert Lewandowski ha cambiado de camiseta y ese parece el principal argumento para alejar a los fantasmas. Tras los duros palos ante el Inter y poco después ante el Real Madrid en LaLiga, el Barça se ha recuperado con dos goleadas ante equipos de buen potencial como el Villarreal (3-0) y el Athletic (4-0). Una inyección de moral que conviene confirmar ante el Bayern, más si llega la temida eliminación con el resultado anterior del Inter de Milán.

Solucionar los problemas defensivos en los partidos de peso –en LaLiga, Ter Stegen es un muro– es la asignatura pendiente de este Barça, y Xavi tendrá de nuevo problemas con las lesiones: no estarán por lesión Ronald Araujo, Sergi Roberto y Andreas Christensen. Así, la novedad podría ser la de Héctor Bellerín en el lateral derecho.

En el medio, habrá que ver si vuelve a apostar con Pedri de falso extremo, algo que funcionó muy bien ante el Athletic, o recupera su tridente de gala con Dembélé y Raphinha.

El Bayern no llega en su momento pese a sus dos últimas victorias en la Bundesliga ante Friburgo y Hoffenheim. Antes, había encadenado cuatro partidos sin ganar, algo poco habitual en el gran dominador de la liga alemana. Además, llega sin Manuel Neuer, Lucas Hernández y Leroy Sané, unas bajas de gran importancia, y con los deberes hechos, ya con el billete a los octavos cerrado y además como líderes. La ocasión es perfecta para el Barça: toca ganar y confiar en que haya habido milagro justo antes.