Croacia, rival de España en los cuartos de la Copa Davis: un gigante, la revelación del año y una 'trampa mortal' preparada para el dobles

El pabellón Martín Carpena de Málaga será una olla a presión en justo un mes, el 24 de noviembre, cuando los protagonistas del choque de cuartos de final de la Copa Davis entre España y Croacia salten a la pista buscando una plaza en las semifinales. Este lunes fueron anunciados los convocados de las selecciones de la última fase de la copa de naciones de tenis, y Croacia cuenta con armas muy poderosas con las que tratará de desarbolar a La Armada a las primeras de cambio.

Para ese enfrentamiento, en el mismo formato de dos individuales y un dobles en el que se compitió en la fase previa, el combinado croata contará, si no se producen cambios por causas de fuerza mayor, con los siguientes cromos: Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo, Mate Pavic y Nikola Mektic. Por su parte, España contará en sus filas con Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

'Mrnja', el gigante que lidera la selección balcánica

El seleccionador croata, Vedran Martic, no ha escatimado en la convocatoria, y como no podía ser de otra manera, el líder será Marin Cilic (apodado Mrnja). El 'gigante' de 34 años (número 16 del ranking ATP) será el rival a batir, seguramente, de Carlos Alcaraz o de Roberto Bautista, los dos jugadores más fiables de Bruguera en los individuales.

Con un juego directo y el saque como golpeo principal (gracias a sus casi dos metros de altura), el croata nacido en bosnia ha sido una de las grandes figuras del circuito en los últimos quince años, algo que bien sabe Roberto Bautista, a quien ha batido en seis de los ocho enfrentamientos que han mantenido. Eso sí, a pesar de su veteranía, Cilic no encuentra la fórmula para superar a Carlos Alcaraz, al que se ha medido en 4 ocasiones venciendo únicamente en una de ellas.

Borna Coric: 'El renacido' que pudo con Alcaraz

Junto a Marin Cilic, la principal baza del combinado croata en los individuales será Borna Coric (de 25 años), uno de los grandes protagonistas de este curso tras una reaparición estelar imponiéndose en el Masters 1000 de Cincinnati. El ahora número 27 del mundo asaltó el top-100 con tan solo 18 años, un hito que le hizo ganarse motes como 'estrella del mañana' o 'golden boy', aunque una mala racha de lesiones frenaron su progresión hasta este 2022, cuando ha vuelto a desplegar su mejor nivel.

El íntimo amigo de Cilic, que cuenta con victorias contra Rafa Nadal y Roger Federer, mantiene un empate de victorias con Roberto Bautista, con 4 para cada uno en las 8 ocasiones en las que se han medido. Con Carlos Alcaraz nunca ha coincidido en la pista, en Málaga podría darse su primer careo.

Borna Gojo: un recambio de segunda fila

Habitual en las convocatorias de Croacia, el joven jugador siempre mantiene un papel secundario en las listas de Vedran Martic. A sus 24 años ocupa el puesto número 182 del ranking (nunca ha pasado la barrera del top-100), y no supone, a priori, una amenaza para ninguno de los integrantes de La Armada.

La trampa de Croacia, el dobles

A pesar de contar con dos grandes activos para los encuentros de individuales -especialmente considerando que España cuenta con el decisivo factor cancha-, la mejor noticia para el combinado croata sería vencer uno de los individuales para forzar el dobles decisivo.

El partido por parejas, decisivo desde la implantación del nuevo formato de Piqué, es el talón de Aquiles de la selección española, que no cuenta con una pareja estable para esta modalidad. En esta ocasión Bruguera ha vuelto a confiar en Marcel Granollers, el único doblista puro de una convocatoria en la que ya no entra Feliciano López (en su año de despedida) y que por ahora no abre las puertas a David Vega (27 años), el futuro del dobles español.

Sin embargo, Croacia si cuenta con una poderosa pareja en la que confiar en el partido en el que tiemblan las piernas, la dupla formada por Mate Pavic y Nikola Mektic. La pareja, primera del mundo el pasado año, y con cinco títulos cosechados en este 2022, son un verdadero hueso, por lo que a España le conviene lograr el pase por la vía rápida.

El quinto integrante de La Armada, una incógnita

"El quinto jugador de momento me reservaré para darlo, normalmente se hacen muy pronto las convocatorias, queda un mes para que empiecen a jugar. Esperaré hasta que acaben los torneos para decidir", anunció este lunes el capitán del equipo español, Sergi Bruguera, en la sede de la Real Federación Española de Tenis (RFET) en Barcelona.

Entre los principales candidatos se encuentran Alejandro Davidovich Fokina, Pedro Martinez Portero y Albert Ramos, los tenistas que más han rotado en los últimos compromisos de la selección.