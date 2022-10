La carta de Paula Badosa con la que se despide de 2022: "He vivido de las mejores experiencias a las peores"

Paula Badosa no ha disfrutado de su mejor año en la élite, un curso 2022 en los que los resultados han estado lejos de los cosechados en un gran 2021. La catalana ha analizado su progreso y se ha despedido de una dura temporada dejando en el aire su participación en la Billie Jean King Cup de noviembre como parte del combinado español.

52 choques ha disputado Paula Badosa desde enero de este año, un arranque que fue especialmente bueno, pues quedó marcado por la victoria en el torneo de Sídney. Sin embargo, a partir de entonces todo se torció para la actual número ocho del ranking WTA. De todos esos partidos ha vencido en 31 y ha caído derrotada en 20, lo que resulta en un 61% de victorias, un 11% menos que el pasado año, en el que levantó dos títulos y se clasificó para las WTA Finals.

En su último encuentro, ante Azarenka en el Open de Guadalajara, la española se retiró (6-2/0-0) y dijo adiós a un año que despidió con una carta compartida en sus redes sociales.

"Se acabó mi temporada 2022… un año que ha pasado por todos los momentos y emociones. Donde he vivido de las mejores experiencias a las peores. Pero donde he intentado aprender de cada una de ellas y sobre todo salir más fuerte de ellas (no me ha quedado otra)", arrancó la tenista de 24 años en su comunicado.

Durante el texto explica sus sensaciones, y no renuncia a hacer 'borrón y cuenta nueva' de cara a 2023. "A pesar de todo, nunca he perdido la ilusión ni la fuerza para seguir luchando por lo que más me gusta y quiero", indicó, agradeciendo también el apoyo de sus seguidores"increíbles".

Finalmente, cerró su carta pública con ánimos para la siguiente campaña. "Gracias 2022 por todo lo que me has enseñado. 2023 a ver que tienes para mí… te tengo ganas. Nos vemos pronto mi gente", culminó.

Esta carta acrecienta las dudas respecto a su participación en la convocatoria anunciada a principios de mes por la seleccionadora Anabel Medina, una lista de jugadoras encabezada por Badosa, que representará a España en la Billie Jean King Cup Finals (torneo paralelo a la Copa Davis masculina) entre el 8 y el 13 de noviembre en Glasgow.