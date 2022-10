Un periodista rompe a llorar en plena entrevista a Leo Messi: "Jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte"

En ocasiones los sentimientos y la emoción no se pueden esconder y eso mismo le pasó un periodista argentino mientras entrevistaba a Leo Messi.

A Pablo Giralt, periodista deportivo de la cadena DirecTV Sports, le pudo la admiración que siente por su ídolo y se rompió a llorar delante de él en plena entrevista. No le salían las palabras. Al principio, Messi reaccionó sonriendo amablemente, pero finalmente se acercó a él y le dio la mano en señal de agradecimiento ante tales sentimientos.

"Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda mi vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón", le dijo el entrevistador con la voz entrecortada y emocionado.

Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños.

Gracias Leo por tu calidez y sencillez.

Sos muy grande.

Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje.

Te quiero, Leo!

❤️🙏🙌❤️ pic.twitter.com/Nd6tUsXkdD — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2022

“Gracias a vos. A mí me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona; que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera”, le contestó el jugador argentino.