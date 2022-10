La elegante respuesta de Cristiano tras no ser convocado con el United: "Tengo que seguir trabajando duro"

Old Trafford celebró una victoria frente el Tottenham este pasado miércoles. Sin embargo, los red devils vieron el desplante de una de las estrellas de su equipo, Cristiano Ronaldo, que abandonó el terreno de juego en el minuto 89 tras no haber jugado ni un solo minuto del encuentro y manifestando así su cabreo y descontento por ello. La situación en el United se complica por momentos para el astro portugués.

Cristiano se marchó durante partido contra el Tottenham cuando el Manchester United iba ganando 2-0. El delantero, al verse relegado al banquillo, se negó a jugar cuando aún podía salir al campo, lo que le ha costado el castigo de Erik Ten Hag, que no le ha incluido en la lista para medirse al Chelsea este sábado.

Ahora es el jugador el que ha tomado la palabra y ha explicado a través de su cuenta de Instagram que "ceder ante la presión no es una opción".

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones.

Empecé muy joven, los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por lo tanto, más adelante, siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente eso no siempre es posible.

Ahora mismo, siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y juntos debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo".