La muerte de Liam Hampson fue un despiste: podría haber saltado un muro y sufrir una caída de unos 10 metros

Un accidente y la posterior mala suerte parece que han sido la causa de la muerte del jugador de rugby Liam Hampson, según las investigaciones de los Mossos de d'Squadra sobre el fallecimiento del australiano en la sala Apolo de Barcelona, según ha podido saber 20minutos.

El jugador se encontraba de vacaciones con su compañero AJ Brimpson, que fue el que denunció la desaparición de su amigo. Ambos estuvieron, junto con otros amigos, de fiesta en la discoteca catalana, hasta que Hampson desapareció.

Algo más de un día después, agentes de los Mossos acudieron al local después del aviso de los trabajadores, que lo encontraron en un patio interior del recinto del Apolo y, una vez hechas las comprobaciones pertinentes, determinaron que el cuerpo correspondía al joven australiano

Según la investigación, la muerte de Brimpson "fue accidental y debido a una caída de una altura aproximada de unos 10 metros". Ahora falta por determinar si se cayó a un patio interior y si accedió al mismo por la puerta de emergencia del local. La hipótesis de que se podría haber despistado es la que maneja ahora los Mossos.

El deportista podría haber saltado un muro sin demasiada dificultad y no haberse dado cuenta, quizás por la oscuridad, de que al otro lado no había nada más que una larga caída, aunque por ahora no es más que una hipótesis que tiene que ser confirmada.

El motivo por el que el cuerpo estuvo tantas horas sin ser encontrado es que se trata de un patio de luces que no se ve a simple vista y cuyo acceso es dificultoso.

La sala Apolo mostró su tristeza por lo sucedido: "Son momentos tristes y muy dolorosos. En primer lugar, para todas las personas afectadas por el imprevisible accidente ocurrido la madrugada del martes 18 de octubre de 2022 en las instalaciones exteriores de la sala Apolo. También lo es para quienes formamos parte de esta organización",

Por su parte, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha lamentado la muerte, pero también ha asegurado que el local cuenta con "todas las medidas legales de seguridad y medidas extraordinarias".