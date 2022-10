Ancelotti: "Si piensas en un interior moderno, es Valverde en este momento"

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este miércoles, tras la victoria en Elche (0-3), que el partido de su equipo fue "ofensivamente muy bueno" gracias a "la movilidad” de sus atacantes.

El preparador justificó su decisión de no realizar demasiadas rotaciones "para no bajar el nivel después del clásico". "El equipo ha estado bien y ha jugado concentrado", indicó el entrenador, quien recordó que el Real Madrid no son solo once jugadores sino también los suplentes que salen y aportan al equipo.

Ancelotti destacó la aportación de Marco Asensio pese a reconocer que no está contando mucho con él. "Tengo confianza porque siempre ha sido determinante y tendrá minutos en el futuro", dijo el italiano, quien indicó que su continuidad en el equipo se abordará tras el Mundial.

Sobre Lunin: "Ha demostrado su nivel"

El preparador del Madrid admitió que pese al dominio de su equipo "el partido no estuvo cerrado hasta el minuto 60, por lo que se podía complicar".

El entrenador también destacó la aportación del portero Andriy Lunin, del que dijo que "ha demostrado su nivel". "Partido a partido es mejor porque acumulará la experiencia que le falta", señaló.

Ancelotti valoró que el actual es un "momento importante de la temporada" y dijo que su equipo se encuentra "bien y sólido" a pesar de los problemas de lesiones que ha tenido.

"No tengo una idea definida del once"

"Hay que aprovechar el momento. No tengo una idea definida del once", reiteró el entrenador, quien elogió al uruguayo Fede Valverde.

"Me sorprende un poco porque lo está haciendo todo bien a nivel defensivo y ofensivo. Si piensas en un interior moderno es Valverde en este momento", concluyó.