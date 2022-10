Paula Badosa, eliminada tras retirarse en el Máster de Guadalajara: "Llevo días enferma"

Paula Badosa, octava del ránking de la WTA, reveló este miércoles que lleva días enferma y que por eso se retiró ante la bielorrusa Victoria Azarenka en el partido que ambas disputaban en el torneo Master 1.000 de Guadalajara, México, en el que la española partía como primera favorita.

"Siento mucho no haber podido continuar, pero llevo días enferma. He intentado recuperarme por todas las vías y no ha sido posible. Estoy muy triste de irme porque me hacía ilusión competir aquí en Guadalajara, de donde guardo recuerdos bonitos", dijo la catalana, que se retiró después de perder el primer set por 6-2.

Azarenka, exnúmero uno del mundo, necesitó solo 30 minutos para derrotar a Badosa. Mostró un 93% de puntos ganados con el primer servicio ante una rival con poca capacidad de respuesta, que cometió ocho errores no forzados y careció de efectividad con su servicio.

'Vika' hizo quiebres en los juegos segundo y cuarto para marcar el rumbo del partido ante una oponente que escondió bien sus malestares físicos, aunque sí se vio incómoda, con intercambios con su esquina en maneras no muy armónicas.

Al perder, Paula Badosa vio escaparse la posibilidad de clasificarse a las Finales de la WTA, lo que marca el final de la temporada 2022, que fue para ella de altibajos.

"Debo aprender de las experiencia de este año, difícil, duro, que ojalá sea un antes y después en mi carrera. Necesito gestionar la presión. Tengo margen de mejoría y espero superarme para llegar a ser la número uno", confesó a Efe la tenista tras el encuentro.

En octavos de finales Azarenja se enfrentará a la estadounidense Madison Keys, ganadora por 3-6, 6-4, 6-3 de la australiana Alja Tomljanovic.

El Máster 1.000 de Guadalajara transcurre en cancha dura con una bolsa de premios de 2.585.422 euros (2.527.250 dólares). El certamen es el último grande antes de las Finales de la WTA que reunirán en Fort Worth a las ocho mejores tenistas del mundo entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre.