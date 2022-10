North Face al 60% o por qué hoy es el momento perfecto para conseguir tus abrigos de invierno más baratos

Aunque octubre ya está en su ecuador y el otoño ya ha vestido nuestros paisajes, el frío aún no se ha asentado en nuestros días. Hay días que, efectivamente, el abrigo comienza a ser necesario, pero se mantienen, de forma general, temperaturas templadas que están alargando el veranillo de San Miguel más de lo esperado. Y si el método de las cabañuelas no falla, parece que las dos semanas que restan del décimo mes del año serán similares, lo que, sin embargo, no implica que los cero grados no vayan a hacer acto de presencia: ¡para entonces tendremos que tenerlo todo listo!

Además, teniendo en cuenta el precio que suele alcanzar la ropa de abrigo (y más desde que la crisis energética ha hecho acto de presencia), si hay alguna oferta que llegue a nuestras manos (¡aunque el frío invernal no haya comenzado!), lo mejor es no dejarla escapar. Este es el caso de las rebajas de hasta el 60% que El Corte Inglés ha anunciado en los artículos de The North Face, incluyendo abrigos, chaquetas, guantes y gorros. ¿Quieres descubrir cómo llevártelos a precios especiales? ¡Sigue leyendo!

Nuestras ofertas favoritas

Entre el catálogo rebajado por tiempo limitado de The North Face podemos encontrar propuestas para toda la familia (¡niños incluidos!). También destacan los descuentazos en zapatillas para estas equipados para las excursiones otoñales y complementos para ir correctamente equipados, desde mochilas hasta gorros y guantes. Pero, si necesitas ayuda, aquí va nuestra selección de ofertas favoritas.

- Chaqueta Quest transpirable e impermeable para ella, al 60%. De costar 109,95 euros pasa a costar 43,98 euros.

Es ligera e impermeable, perfecta para las actividades de montaña. El Corte Inglés

- Forro polar Circadian transpirable para él, a mitad de precio. De costar 119,95 euros pasa a costar 59,98 euros.

La talla seleccionada en este caso es la XXL. El Corte Inglés

- Zapatillas Vectiv Eminus para ellos, al 60%. De costar 129, 95 euros, ahora pueden ser tuyas por 51,98 euros.

Fusionan confort, apoyo y estabilidad para proporcionar una producción de energía arrolladora en la ruta. El Corte Inglés

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.