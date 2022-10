Las cuentas del Barça: necesita casi un milagro para no quedar eliminado de la Champions

El Barça se ha quedado al borde de la eliminación en la Champions League y solo una tremenda carambola, casi un milagro, haría que el conjunto azulgrana pudiera pasar a los octavos de final de la máxima competición.

Para empezar, los de Xavi Hernández no dependen de sí mismos. De hecho, la próxima jornada, el 26 de octubre, el Barcelona podría saltar al Camp Nou ya eliminado antes siquiera de jugar ante el Bayern. Si el Inter de Milán gana en casa al Viktoria Plzen, un duelo que empieza a las 18.45 horas, sellaría su billete para octavos y mandaría a los culés a la Europa League.

En el caso de que el Inter no cumpla ante los checos, el Barça tendría que ganar al Bayern en el Camp Nou. Todo un reto, dados los precedentes entre ambos equipos en los últimos años, con constantes derrotas ante el conjunto bávaro.

Si la carambola, casi milagro, de que el Inter no ganara al Viktoria y el Barcelona venciera al Bayern, todo se decidiría en la última jornada, en la que los culés todavía no dependerían de sí mismos. En ella, los de Xavi tendrían que conseguir ganar en la República Checa y esperar a que el Inter no ganara al Bayern en Alemania con los bávaros no jugándose nada.