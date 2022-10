La histórica victoria ante Estados Unidos abre un escenario aún más incierto en la selección española femenina y, paradójicamente, convierte la brecha entre Jorge Vilda y ‘las 15’ –las jugadoras que renunciaron a acudir al equipo nacional hasta que no haya cambios importantes, entre ellos el cese del seleccionador– en aún más grande.

Si bien es cierto que la selección norteamericana no vive su mejor momento, también lo es que es la vigente campeona del mundo (título conquistado en 2019) y, quizás más importante, la número 1 del ranking mundial. Así, el triunfo no puede ser de más prestigio para España.

La Roja ha completado dos amistosos al más alto nivel, pues a la victoria ante EEUU hay que sumar el empate el viernes pasado ante Suecia, la número 3 del ranking FIFA. Y todo ello sin las 15 jugadoras que renunciaron a acudir a esta convocatoria, a lo que hay que sumar las ausencias de Irene Paredes y Jennifer Hermoso (en solidaridad con ‘las 15’) y la de Alexia Putellas, lesionada pero que también es afín al grupo de ‘rebeldes’.

Los mensajes de Vilda a 'las 15'

Con la Federación Española absolutamente firme en su decisión de no destituir a Jorge Vilda y el seleccionador convencido de su labor y sin intención de dimitir, la situación está enquistada y las palabras del técnico madrileño tras la victoria ante las estadounidenses no hacen más que agrandar la brecha. "Que todo el mundo recuerde el nombre de estas jugadoras", "el mérito es de estas jugadoras, que en cuanto se las llama vienen aquí y entrenan" o "cuando te tildan de jugadora ‘B’ no es plato de buen gusto para ninguna y me parece muy injusto. Llevan toda la vida dejándose la piel para estar aquí. Jugar en la selección es el mayor privilegio que puedes tener como futbolista" fueron algunas de las frases de Vilda, que se sabe aún más fuerte tras la histórica victoria.

No parece, por lo tanto, que el acuerdo esté para nada cercano. ‘Las 15’ se mantienen firmes en su intención de no acudir con la selección hasta que no salga Vilda, mientras que esta selección ha demostrado que puede competir con cualquier equipo pese a la importancia de esas bajas.

"Estaremos muy atentos a lo que sucede en este mes, muy pendientes para convocar a las siguientes 23 futbolistas y pendientes de lo que han hecho las que han estado en esta concentración", afirmó Jorge Vilda en lo que parece un claro aviso: visto el rendimiento en estos amistosos, puede prescindir de las que no quieran acudir.

Todo ello con el Mundial a la vuelta de la esquina, a algo más de nueve meses: la cita de Australia y Nueva Zelanda arranca el 20 de julio.