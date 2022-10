Sergio Ramos se moja sobre el futuro de Mbappé: "Renovó el año pasado, no creo que los rumores sean ciertos"

Kylian Mbappé no está contento en el Paris Saint-Germain, y el jugador se encarga de insinuarlo cada vez que tiene ocasión. Sin embargo, y pese a las diversas informaciones que este martes aseguraron que el jugador galo quiere dejar el Paris Saint-Germain lo antes posible, Sergio Ramos cree que son "rumores" que no son ciertos.

"Lo único que te puedo decir es que soy muy amigo de Kylian y, por lo que me consta, está muy feliz aquí en París. Renovó el año pasado y no creo que los rumores sean ciertos. Nosotros seguimos centrados en lo nuestro, no hacemos caso a las noticias que están alrededor", aseguró el exjugador del Real Madrid a la televisión RMC Sport tras el empate del PSG contra el Benfica (1-1) en la fase de grupos de la Champions.

Ramos insistió en que solo son rumores sin mucha credibilidad. "Disfruto de su fútbol, de su amistad, cuando tenga que decir algo, lo dirá", aseguró el camero. "No sabemos la credibilidad que tienen", dijo de las distintas informaciones que aparecieron horas antes del encuentro.

Tras un verano ajeno a todo tipo de rumores sobre el futuro del atacante después de que se anunciara la renovación del galo en mayo tras el final de la liga francesa, el inicio de la temporada volvió a estar llena de polémica ante la tirante relación entre Mbappé y Neymar y también por el descontento del jugador francés sobre la posición que ocupa en el campo, como delantero centro.

El jugador se siente traicionado al considerar que el club no ha cumplido con las promesas que se le hicieron para convencerle de que renovara y su deseo es dejar el club lo antes posible. De nuevo sus intenciones chocan con Nasser Al-Khelaifi, contrario a su salida y, sobre todo, a dejarle ir al Real Madrid.