Iker Casillas ha vuelto a las andadas en Twitter después de un inicio de semana en el que ya dio mucho que hablar por un polémico tuit en el que declaraba ser homosexual, volviendo a desatar miles de respuestas de burla. Tras la polémica en la que también se vio envuelto Carles Puyol y que trató de justificar alegando haber sido víctima de un hackeo, el exguardameta ha incendiado las redes con un mensaje por el Día de la Hispanidad.

El mensaje publicado por Casillas este miércoles por la mañana ha sido escueto, pero suficiente para recibir un aluvión de respuestas. "Soy español", escribía el exguardameta en redes acompañando el texto del emoticono de una bandera de España.

En pocas horas el tuit ha recibido miles de 'me gusta', 'retweets' y respuestas, entre las que aparecieron cientos de memes y mensajes irónicos. "Ya no distingo entre realidad y hackeo", "¿hackeada de buena mañana?" o "me gustaba más el otro hacker", han sido algunas de las bromas vertidas por sus seguidores.