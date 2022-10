El cambio de nombre del estadio del Getafe que 'borrará' un pedazo de su historia

El Civitas Metropolitano, el Reale Arena o el Spotify Camp Nou... son algunos de los grandes estadios de LaLiga que han añadido un patrocinador al nombre del estadio, una opción muy favorable para las arcas de los equipos pero no aceptada en muchas ocasiones por los aficionados más fieles. Ahora, el Getafe será el próximo equipo en utilizar esta estrategia comercial, eso sí, eliminando un pedacito de su historia.

El Getafe y el Ayuntamiento de la ciudad madrileña han llegado a un acuerdo que permitirá al club cambiar el nombre de su estadio para añadir en él un patrocinio, tal y como adelantó a primera hora de la mañana el diario As. Sin embargo, este acuerdo, que incluye el uso en exclusiva del estadio y la ciudad deportiva por los próximos 40 años, cuenta con una condición respecto a su denominación.

El estadio del conjunto azulón siempre deberá mantener en su nombre la denominación 'Coliseum', aunque el convenio firmado permitiría eliminar el nombre del exfutbolista Alfonso Pérez, que sería sustituido por un patrocinador. De esta forma, el presidente del equipo, Ángel Torres, conseguiría un objetivo por el que lleva batallando mucho tiempo.

Y es que el presidente no mantiene buenas migas con el legendario futbolista que da nombre al estadio, habiéndole señalado en varias ocasiones por gestos como no acudir al estadio o no sacar su carnet de socio.

Así, Torres podría estar ya buscando un gran patrocinador con el que lograría un doble objetivo, aumentar el presupuesto de la entidad azulina y acabar con el nombre de la "única persona del mundo del fútbol" con la que no se lleva bien, tal y como ha señalado en alguna ocasión de forma explícita.