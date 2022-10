Novak Djokovic, en vilo ante la "decisión final" que debe tomar el gobierno de Australia antes de diciembre

Craig Tiley, director del Abierto de Australia de tenis, primer 'Grand Slam' de la temporada, recalcó que será "decisión final" del gobierno de su país el permitir que el serbio Novak Djokovic pueda participar en la edición 2023

El nueve veces campeón en Melbourne no pudo competir este año en el 'grande' oceánico al no estar vacunado contra el coronavirus. El de Belgrado llegó a aterrizar en suelo australiano, pero tras ser detenido, fue finalmente deportado y no pudo defender su título.

"Lo que decimos en este momento es que Novak y el gobierno federal deben resolver la situación, y a partir de ahí seguiremos cualquier instrucción. Pasé algún tiempo con Novak en la Copa Laver y me dijo que obviamente le encantaría volver a Australia, pero sabe que será una decisión final del gobierno federal", expresó Tiley este miércoles durante la presentación de las novedades para el 'Grand Slam', en declaraciones recogidas por la prensa australiana.

El directivo recalcó que la presencia o no del serbio "es un asunto privado" entre este y las autoridades. "A nosotros nos gustaría darle la bienvenida a Novak, es nueve veces campeón aquí. Hay una fecha límite de inscripción en el mes diciembre, por lo que tendrá que cumplir con ese plazo", recordó.

Tiley también aseguró que los jugadores rusos y bielorrusos no deberían tener problemas para participar, pese a que fueron polémicamente excluidos de Wimbledon. "Como cualquier otro jugador, tendrán que pasar por un proceso de solicitud de la visa", advirtió.

"La única diferencia sería que no pueden representar a Rusia, no pueden representar la bandera de Rusia y tienen que jugar como jugadores independientes neutrales, pero serán bienvenidos al Abierto de Australia en enero", añadió.