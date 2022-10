El 'recado' de Jorge Vilda a las 15 jugadoras que renunciaron a la selección tras hacer historia venciendo a Estados Unidos

La histórica victoria de la selección española de fútbol femenino ante la todopoderosa Estados Unidos liderada por Megan Rapinoe dejó grandes imágenes en un día en el que, además, se batió un récord histórico de asistencia a un partido de La Roja (11.209 espectadores). Tras el encuentro, el seleccionador alabó a las protagonistas de la gesta y no dudó en mandar un mensaje a las 15 futbolistas que han rechazado ser elegidas en esta convocatoria.

A pie de campo, minutos después del pitido inicial, el entrenador fue preguntado sobre lo visto en el terreno de juego, un partido que calificó de "histórico para el fútbol femenino español". Seguidamente, el técnico madrileño señaló que era momento de hablar de "presente y futuro próximo", y eso hizo, entre líneas, deslizando una advertencia para las 15 habituales que han rechazado ser convocadas.

Así, Vilda se deshizo en elogios con las 23 de esta 'lista de emergencia' que ha tenido que preparar para la disputa de dos amistosos ante Suecia (1-1) y Estados Unidos (2-0). "Doy el mérito y enhorabuena a mis jugadoras. Ha sido una demostración de coraje, valentía y saber hacer", señaló después de insistir en la importancia de "que todo el mundo recuerde el nombre de estas jugadoras", las que lograron la primera victoria de la historia ante el combinado estadounidense.

Cuando te tildan de jugadora ‘B’ no es plato de buen gusto para ninguna

"El mérito es de estas jugadoras, que en cuanto se las llama vienen aquí y entrenan", deslizó Jorge Vilda en referencia al acto de 'indisciplina' de las 15 jugadoras que enviaron su 'renuncia' por correo electrónico a la Federación Española de Fútbol. Por otra parte, abundó en la idea mostrando su rechazo al menosprecio de unas jugadoras que no acuden habitualmente a la selección: "Cuando te tildan de jugadora ‘B’ no es plato de buen gusto para ninguna y me parece muy injusto. Llevan toda la vida dejándose la piel para estar aquí. Jugar en la selección es el mayor privilegio que puedes tener como futbolista".

Por otra parte, el entrenador no dudó en 'avisar' de la posibilidad de que las jugadoras de esta convocatoria podrían sustituir a las que la Federación acusa de cometer un acto de indisciplina si no se resuelve la tormenta que envuelve a la selección femenina. "Estaremos muy atentos a lo que sucede en este mes, muy pendientes para convocar a las siguientes 23 futbolistas y pendientes de lo que han hecho las que han estado en esta concentración", explicó sobre la puesta en escena de las titulares en El Sadar.