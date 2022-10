Así será la recta final de la temporada para Carlos Alcaraz y Rafa Nadal

El curso tenístico 2022 está llegando a su fin, aunque la recta final promete emociones fuertes para el tenis español, pues sus dos mayores figuras todavía tienen opciones de redondear el año en las próximas citas. Rafa Nadal y Alcaraz seguirán caminos algo diferentes, pero ambos conducen al mismo destino, las ATP Finals en las que se miden los ocho mejores jugadores del circuito.

El calendario que resta hasta el fin de la temporada cuenta con grandes eventos en los que aún pueden pasar muchas cosas, empezando por los torneos ATP 500 de Basilea (Suiza) y Viena (Austria). La participación en ellos de Rafa Nadal parece complicada, tanto por su estado físico como por su reciente paternidad, pero sí se espera la del murciano.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, eliminado a las primeras de cambio del torneo de Astaná, tiene marcado en rojo desde hace meses el torneo de Basilea en el que esperaba incluso poder jugar ante Roger Federer (pues este tenía también entre sus planes, previos a la retirada, reaparecer ante su afición). Así, tras una semana más corta de lo esperado en Kazajistán, el español preparará ahora un campeonato que se celebrará entre el 24 y el 30 de octubre.

Esta será su última oportunidad de hacerse a la pista dura antes de llegar al Master 1000 de París-Bercy, donde el español pretende enterrar una de sus peores experiencias en una pista de tenis. En la capital francesa, Alcaraz cayó eliminado ante un rival algo inferior sobre el papel, Hugo Gastón, en un partido en el que la grada -volcada con el local- acabó de sacarle del encuentro.

A esa cita espera también llegar Rafael Nadal, al menos eso indica la 'entry list' del torneo, en la que aparece el nombre del balear. No obstante, esta lista previa no es definitiva, por lo que su presencia en la capital no está 100% asegurada, especialmente ahora que ha sido padre. Este torneo arranca el 31 de octubre y se clausurará con la final el día 6.

La pista dura de París es la última oportunidad que tienen ambos tenistas para competir antes de enfrentarse a las ATP Finals. En este torneo en el que se miden los ocho mejores del año, el murciano y el balear tendrán como gran objetivo vencer a Novak Djokovic, que se ha impuesto en Tel Aviv y en Astaná de manera consecutiva para terminar de sellar su billete.

Hasta ahí llegaría el listado de torneos ATP con los que podrían terminar el año como número 1 y 2 del circuito, pero a ese se une la gran competición de naciones de la ITF, la Copa Davis. Aquí los caminos de ambos se vuelven a separar, pues mientras Alcaraz figurará como número uno de la lista de España, Rafa Nadal ha confirmado que no formará parte de La Armada y disputará una gira de exhibición en Latinoamérica junto a Casper Ruud en la que seguramente pondrá punto y final a su año deportivo.

Alcaraz sí estará en Málaga para luchar por la ensaladera entre el 23 y el 27 de noviembre, pero no será la última vez que empuñe la raqueta en 2022, pues ya ha confirmado su presencia en el torneo de exhibición de Abu Dabi (donde el año pasado contrajo la Covid Rafael Nadal) entre el 16 y el 18 de diciembre.