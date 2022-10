El 'zasca' de Pellegrini a Mourinho en la previa del Roma-Betis: "Tuvo salidas conflictivas en todos los últimos clubes donde estuvo"

Las rivalidades en el mundo del fútbol nunca caducan entre clubes, jugadores e incluso entre entrenadores, como han demostrado en esta ocasión José Mourinho y Manuel Pellegrini, quien ha respondido a una crítica que el entrenador portugués le lanzó hace once años.

Durante su primera temporada en el Real Madrid, y ante los malos resultados en Liga y Champions, Mourinho fue interrogado sobre si temía acabar como su predecesor en el banquillo, Manuel Pellegrini, a lo que respondió -como es habitual en él- con una contundente frase para la hemeroteca.

"Lo mismo no me puede pasar, porque si el Real Madrid me echa no voy a entrenar al Málaga. Si el Real Madrid me echa me voy para un gran club a Inglaterra o a Italia y no tengo problema en volver a entrenar en otro gran club", respondió el portugués.

Más de una década después, ambos técnicos se vuelven a ver las caras en un potente choque de Europa League, y el chileno no ha desaprovechado su oportunidad de responderle -con la pausa y la clase que le caracteriza- en una entrevista otorgada al medio deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

-Mourinho: "Si el Real Madrid me echa, yo no voy a entrenar al Málaga".

-Mourinho: "Si el Real Madrid me echa, yo no voy a entrenar al Málaga".

-Pellegrini: "La elección de Mourinho por la Roma es un paso como el que di hace diez años al irme al Málaga".

"Mourinho es un entrenador que ha tenido una carrera brillante y que yendo a la Roma ha hecho una elección de madurez", elogia el chileno al portugués antes de explicar su reflexión. "Yo estaba orgulloso de haber ido al Málaga porque vivo de desafíos y aquello era un proyecto nuevo y llegamos a cuartos de final de la Champions. Creo que a Mourinho le ha sucedido un poco lo mismo. Él estaba en la élite del fútbol y ahora él también vive de desafíos, como llevar a la Roma a la Champions o ganar la Conference League", razona en la entrevista.

Mourinho no entró en decadencia

"Mourinho no entró en decadencia, pero tuvo salidas conflictivas en todos los últimos grandes clubes donde estuvo. Por eso mismo la elección de la Roma es un paso de gran madurez. En mi opinión, un paso que yo hice hace diez años antes yéndome al Málaga. Y ahora la Roma tiene a un gran entrenador", sentenció el chileno antes de medirse al que fue su sucesor en el banquillo del Real Madrid.