Jorge Vilda, ilusionado con sus jugadoras: "Han sido tres días en los que ha reinado la armonía"

Jorge Vilda aseguró que está "muy ilusionado con las jugadoras" que tiene disponible tras la renuncia de 15 internacionales de acudir a esta convocatoria de la selección española y le quiso agradecer "a Rubiales y a la Federación" el apoyo que ha recibido en los últimos días tras el conflicto en el equipo nacional.

"Estoy encantado con el equipo que tengo ahora, muy ilusionado con estas jugadoras", afirmó el seleccionador femenino de fútbol, que no cuenta para los partidos amistosos de este viernes ante Suecia (20.30 horas) y Estados Unidos (el martes 11 de octubre) ni con las 15 jugadoras que renunciaron ni tampoco con Irene Paredes y Jennifer Hermoso, que no firmaron la carta pero han preferido no acudir con la selección.

"La hoja de ruta para el Mundial ya estaba hecha antes de la Eurocopa y ahora afronto estos partidos con la valentía que me transmiten mis jugadoras. El jugar contra los mejores es lo que te hace mejorar, pero también hay que tener calma y tranquilidad para que este equipo se construya y logre los automatismos", añadió el seleccionador sobre la extraña situación de la selección.

Vilda aseguró que han trabajado muy bien en estos días pese a todo. "Estamos ilusionados con el partido ante Suecia, el equipo ha entrenado muy bien, han sido tres días en los que ha reinado la armonía, con buenos entrenamientos y buen ambiente".