La FIA aplaza la decisión sobre Aston Martin que podría afectar a Fernando Alonso: "Es un proceso largo y complejo"

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha anunciado que no va a anunciar este miércoles el informe sobre el techo de gasto de las escuderías del Mundial de Fórmula 1 y que lo aplaza al lunes 10 de octubre por ser un "un proceso largo y complejo".

"La FIA informa de que la conclusión del análisis de las presentaciones financieras de 2021 de los equipos de Fórmula 1 y la posterior publicación de los Certificados de Conformidad con el Reglamento Financiero no tendrá lugar este miércoles 5 de octubre", señala en una nota en su página web.

"El análisis de las presentaciones financieras es un proceso largo y complejo que está en curso y concluirá para permitir la publicación de los certificados el lunes 10 de octubre", añade.

La FIA recuerda que "el Reglamento Financiero fue acordado por unanimidad por todos los Competidores, que han trabajado de forma positiva y en colaboración con la Administración de Costos de la FIA a lo largo de este primer año bajo el Reglamento Financiero".

"Tal y como se ha comunicado previamente, ha habido especulaciones y conjeturas significativas e infundadas en relación con este asunto, y la FIA reitera que hasta que no se finalice no se proporcionará más información. La FIA también reitera que cualquier sugerencia de que el personal de la FIA ha revelado información sensible es igualmente infundada", subraya.

Este informe sobre el techo de gastos de 2021 ha multiplicado su interés por las especulaciones surgidas durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur de que dos equipos, Red Bull Racing y Aston Martin, podrían haber infringido el límite de costes de 145 millones de dólares en 2021.

La FIA iba a emitir este miércoles los certificados de conformidad a los equipos que se habían mantenido dentro del límite de 145 millones de dólares tras una auditoría completa.