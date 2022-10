Un gran escándalo sacude al ajedrez desde que Magnus Carlsen, el mejor jugador del mundo, denunciara que Hans Niemann estaba haciendo trampas. Ahora, unos informes revelados por la plataforma Chess.com, la más popular en Internet, asegura que el jugador estadounidense habría hecho "probablemente trampas" más de cien veces.

La polémica comenzó tras la derrota de Carlsen, en partido presencial, ante el norteamericano en la Sinquefield Cup de San Luis (EEUU). Una de las grandes sorpresas de la historia, pues el noruego llevaba 53 partidas invicto, y además Niemann jugaba con negras.

Aquella derrota, y las sospechas que el noruego tenía sobre su rival, hicieron que Carlsen se retirara del torneo. Aunque el gran bombazo llegó unos días después, cuando de nuevo el campeón se retiró de una partida... después de tan solo dos movimientos.

Niemann, de 19 años, confesó, después del primer incidente, que había hecho trampas en partidas on line cuando tenía 12 y 16 años, pero negó que las haya hecho jamás sobre el tablero presencial.

La plataforma Chess.com revela ahora que Niemann hizo trampas más veces y más recientemente de lo que admitió: en más de cien partidas jugadas en dicho portal, incluidas algunas en torneos con premios en metálico en juego y al menos hasta el año 2020. Eso sí, el informe, de nada menos que 72 páginas, admite que no tiene "datos estadísticos concretos de que Niemann hiciera trampas en la partida que le ganó a Carlsen, ni en cualquier otra en ajedrez sobre el tablero".

Sin presiones

Chess.com, que está en negociaciones para comprar la empresa Play Magnus Group del campeón mundial, asegura que no ha recibido ninguna presión del noruego y que no le anticipó ninguna de sus decisiones, además de precisar que Carlsen no tuvo conocimiento de las suspensiones impuestas por la plataforma a Niemann hasta que este mismo las confesó públicamente.

El portal, que asegura tener 90 millones de usuarios, utiliza varios métodos para detectar ayudas externas ilegales en sus partidas, analizando, entre otras cosas, las coincidencias de los movimientos realizados por un jugador con las recomendadas por los módulos informáticos, actualmente imbatibles para cualquier humano.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) tiene abierta, por su parte, una investigación, a cargo de un panel de tres expertos, sobre la controversia suscitada por las acusaciones de Magnus Carlsen contra Niemann.

Con anterioridad al informe de Chess.com y la investigación de la FIDE, Carlsen había emitido un comunicado en el que afirmaba que Niemann "ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente".