Jon Rahm afronta el reto de igualar a Severiano Ballesteros

Jon Rahm, vencedor del ACCIONA Abierto de España en 2018 y 2019, afronta la nueva edición del torneo, que se disputa del 6 al 9 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid, con el reto de igualar a uno de los mejores jugadores de la historia, Severiano Ballesteros, que ganó tres veces la competición.

Rahm tuvo la oportunidad de alcanzar a Seve el pasado año pero al final fue el canario Rafa Cabrera Bello el que se llevó el triunfo tras disputar el desempate con Adrián Arnaus.

"Respecto al año pasado algo de menos presión sí que hay. Ganar tres seguidos es increíble y las ganas del publico se notaban, pero ahora he tenido un año entre comillas malo, o en el que no he ganado lo de otros años, y voy con otra mentalidad. Me recuerda más al primer año que gané", dijo Rahm, durante la presentación del torneo.

Objetivo: conseguir el tercer título

El objetivo de Rahm es igualar los tres títulos del legendario Severiano Ballesteros, que consiguió la victoria en 1981, 1985 y 1995, pero también de unir su nombre al de Ángel de la Torre, que ganó tres veces en 1916, 1917 y 1919 -la edición de 1918 no se celebró-, en una etapa donde el formato de este deporte era radicalmente distinta al actual.

Posteriormente, en el cuatrienio que va de 1946 a 1949, Marcelino Morcillo inscribió su nombre de forma continua en la peana de ganadores del Open de España, si bien en 1947 el resultado más bajo lo consiguió el amateur Mario González, por delante del citado profesional Marcelino Morcillo.

El recorrido del Club de Campo, diseñado en su día por Javier Arana, es del gusto de los jugadores españoles, que volverán a estar arropados por la afición nacional, que se espera que acuda en masa a disfrutar del torneo durante los cuatro días, como ya ocurrió el año pasado, cuando se despacharon más de 42.000 entradas.

Favoritos del torneo

Rafa Cabrera Bello y Adrián Arnaus vuelven a partir, junto con Rahm, en una lista de favoritos que se extiende a varios deportistas más españoles como Sebas García, Nacho Elvira, Pablo Larrazábal o Jorge Campillo.

Jugar delante de tu público suele ser un aliciente y un extra de motivación pero también puede jugarte una mala pasada y descontrolarte los nervios. Algo así es lo que esperan que no les pase Luis Masaveu y Quim Vidal, los dos amateurs invitados al torneo, y que se han ganado a pulso dicha invitación gracias a un buen año, coronado con la victoria en el Campeonato de Europa por equipos representando a España.

Por primera vez en este torneo estará el inglés Tommy Fleetwood, compañero de equipo de Rahm en la Ryder Cup, y que buscará la victoria en los 72 hoyos del Club de Campo.

A nivel internacional también destaca la presencia del australiano Min Woo Lee, el sudafricano Brandon Stone o el inglés Chris Wood, todos ellos dispuestos a dar la sorpresa y pelear por la victoria. Ambos se unen a una nómina de participantes en la que también está una leyenda del circuito europeo como es el danés Thomas Bjorn y el italiano Edoardo Molinari, ambos vicecapitanes de Luke Donald.

En su compromiso con la sostenibilidad, la organización del torneo ha dispuesto un catalogo de soluciones medioambientales con las que pretende que haya emisiones cero bajo par, se prime el uso del transporte público con lanzaderas desde la glorieta que conecta la avenida Complutense con la calle José Antonio Novais, y se han implementado diferentes medidas relacionadas con la energía, los suministros o el reciclaje.