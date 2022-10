Erviti, Rojas, Lluis Mas y Albert Torres seguirán en Movistar en 2023

Imanol Erviti, José Joaquín Rojas, Lluís Mas y Albert Torres continuarán con Movistar la próxima campaña, según ha comunicado el equipo español, el más antiguo de todos los que componen el World Tour.

Para Rojas será su decimoséptima temporada vistiendo los colores del equipo de Eusebio Unzué, con los que ha vuelto a ser en 2022 pilar fundamental en dos rondas de tres semanas -el Giro y La Vuelta- y rozado también el éxito individual con su segundo puesto en la 4ª etapa del Tour de Wallonie.

Imanol Erviti llegará hasta las diecinueve temporadas como profesional, siempre con la estructura de Unzué, para la que volvió a prestar este año su contribución en el Tour y, muy especialmente, en las rondas de final de campaña, como Ain, donde destacaron Pedrero y Sosa), Limousin, donde se impuso Aranburu o Gran Bretaña, con la general para Serrano.

"Me sigue realizando muchísimo aportar a los compañeros; para eso estoy aquí, para ayudar. Encantado de que te reconozcan, da gusto trabajar. Serán ya 19 años y desde luego 2023 será diferente al ser sin Alejandro Valverde. Este año solo he corrido Occitania y las pruebas en Italia junto a él, y se va a hacer raro no tenerle. Es el referente, el guía del equipo, alguien a quien siempre se ha recurrido y siempre ha respondido. Lo vamos a echar de menos, y poder hacer las últimas con él, echarle una mano, será especial sin duda”, señaló el ciclista navarro.

José Joaquín Rojas dijo sentirse motivado para continuar y dispuesto a llegar hasta los 39 años con el Movistar. Como Erviti, también echará de menos a Valverde.

"Sigo muy motivado y con ganas de más. De momento tenemos el año que viene y ojalá pueda hacer un par de años más, quizás llegar hasta los 39 con el equipo antes de empezar a dedicarnos a otras cosas. Será raro correr sin Alejandro tras tantos años juntos; a Imanol y a mí nos tocará un poco la labor de ‘capitanes de ruta’, pero tengo mucha confianza en el grupo y tanto Enric Mas como los demás chavales que vienen pegando fuerte seguro nos van a dar muchas alegrías”, señaló.