Los astronómicos precios de las entradas de la exhibición de Rafa Nadal en Argentina que enfadan a los aficionados

La vuelta a las pistas de Rafa Nadal no se hará esperar, aunque no en competición oficial, pues tras la disputa -con molestias- del US Open y de la Laver Cup, el de Manacor anunció su reaparición de una gira de exhibición por Latinoamérica junto a Casper Ruud. Lo cierto es, que aunque al principio la noticia tuvo una buena acogida por la afición, en apenas unas semanas ha levantado ampollas a los dos lados del charco.

La disputa de partidos de exhibición es habitual entre los rostros más famosos del circuito, pues les permite mantenerse en forma en los momentos con menos campeonatos oficiales a la vez que engordan sus cuentas bancarias, de hecho, muchos de ellos optan por emplazarlas en este tramo final del año antes de la vuelta del tenis en enero.

Otros tenistas como Carlos Alcaraz también han anunciado partidos de exhibición, que, por otro lado, son una manera de llevar el tenis a esos pocos lugares a los que el circuito no da cobertura (y pueden pagarlo), sin embargo, pocas han generado tanto debate como la anunciada por Nadal.

En un primer momento, el anuncio de Rafa fue visto como un soplo de aire fresco que despejó las dudas sobre su estado físico, y también fue muy celebrado por los aficionados latinoamericanos que podrían ir a ver a su ídolo jugar ante Casper Ruud. No obstante, con el paso de los días han surgido opiniones que han avivado la polémica.

Uno de esos puntos es el momento en el que se disputan, a partir del 23 de noviembre, en plena disputa de la última fase de la Copa Davis. Esto ha levantado ciertas ampollas entre la afición española, que entiende que el mejor jugador de la historia deja de lado su compromiso con La Armada. Por otro lado, parte de esta afición lo entiende como el cambio generacional que permite la llegada de Carlos Alcaraz.

Al otro lado del charco, la polémica ha estallado con el anuncio del precio de las entradas para el partido del 23 de noviembre en el Parque Roca (Argentina), el primero de un recorrido que contará con partidos en Bogotá, Quito, Belo Horizonte y Ciudad de México. En Argentina, la entrada más barata será la de 30.000 pesos (unos 200 euros) y la más cara, que incluye una experiencia VIP con los jugadores, unos 360.000 pesos (unos 2425 euros al cambio).

Respecto a lo meramente deportivo, Rafa Nadal podría utilizar estas exhibiciones (más suaves que las finales de la Davis) para ponerse a punto antes de los dos grandes torneos de fin de año que, además, faltan en su palmarés: el Masters 1000 de París-Bercy y las ATP Finals.