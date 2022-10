Cristiano Ronaldo podrá salir del United después del Mundial de Qatar

El mercado de fichajes de verano de 2023 se ha 'activado' esta semana con la llegada de varias noticias de calado sobre grandes nombres del panorama futbolístico. Primero salieron a la luz las cláusulas de Haaland favorables para el Real Madrid, después la información que apunta a la vuelta de Messi al Barça, y ahora la posibilidad de que Cristiano Ronaldo cierre su segunda etapa en Mánchester antes de tiempo.

La situación del jugador luso en el club que lo vio crecer no es ni mucho menos la que el jugador, el club, y la afición esperaban cuando aterrizó en Old Trafford el pasado verano. Y es que el rendimiento del 'crack' portugués no fue ni mucho menos malo (24 goles y 3 asistencias en 38 partidos), pero la situación que arrastra en los últimos años el mítico club inglés no ayudaron a que el portugués se subiera un año más a la Champions League.

Además de verse relegado a la segunda competición europea, Cristiano se encontró con Erik Ten Hag, el sustituto de Ralf Rangnick en el banquillo de los 'Red Devils', un hombre que apenas ha dado minutos al portugués en este inicio de campaña. La incomodidad de Ronaldo en un club que apenas ha firmado tardes de gloria desde la marcha de Sir Alex Ferguson es evidente, y el de Madeira ya intentó buscar una salida en verano que fue negada por el técnico neerlandés.

Sin embrago, la situación ahora sería totalmente diferente, pues según una información publicada este martes en el diario inglés The Telegraph, el jugador contaría con el visto bueno para salir en enero pese a contar con contrato hasta el mes junio de 2023

Una opción para engancharse a la Champions

La salida del futbolista estaría favorecida por una reducción de sus pretensiones económicas y podría ser la vía para volver a su competición fetiche, la Champions League. El exjugador merengue podría unirse a las filas de alguno de los clubes clasificados para octavos, y así pelear de nuevo por la 'Orejona', objetivo que ya contemplaba en la búsqueda de nuevo equipo el pasado verano.