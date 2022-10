Así fue el golazo de Unai López que dio la victoria al Rayo Vallecano en el último minuto frente al Elche

Unai López, centrocampista del Rayo y autor del "golazo" de la victoria frente al Elche en el tiempo añadido, dijo este lunes que los tres puntos son "muy importantes" al sumarlos ante un rival que califican directo para la permanencia.

El Elche se adelantó en el marcador en la primera parte con un gol del argentino Lucas Boyé pero el Rayo remontó con tantos de Sergio Camello antes del descanso y de Unai López en el tiempo añadido de la segunda mitad.

"Estoy muy emocionado por el gol que ha tocado que sea en el último minuto. Me ha caído en el borde del área, rematé sin pensarlo y es un golazo pero sobre todo es una victoria muy importante para nosotros", dijo Unai López, en declaraciones a Dazn.

¡PERO UNAIIIIIII! 🔥 ¡¿QUÉ TE HAS INVENTADO?! 😳



¿Que qué mejor manera de ganar un partido? Miren esto en el último minuto de @unai10lopez porque es uno de los goles de la jornada 😮@RayoVallecano #LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/eRJSvot39o — DAZN España (@DAZN_ES) October 3, 2022

El futbolista vasco saltó al césped en el minuto 63 sustituyendo a Santi Comesaña y fue el revulsivo del Rayo en la segunda parte.

"Me gusta salir en el once inicial pero el entrenador decide y hoy me tocado hacer el gol", concluyó.