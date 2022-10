Horario y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Astaná

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz Garfia, vuelve esta semana a la pista después de un merecido descanso tras vencer el US Open y lograr el pase a la ronda final de la Copa Davis de Málaga con La Armada. El murciano viaja ahora a Kazajistán para la disputa de un nuevo título en el que podría verse las caras con Novak Djokovic.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero no está faltando a la promesa que hizo en la rueda de prensa posterior a la victoria en la final del major americano, quiere más y no piensa parar en su año de consagración en el circuito. El número uno no tiene miedo de defender su posición en la pista, y ahora aterriza en Astaná, la capital del Kazajistan para la disputa de un torneo que este año sube su categoría a la de ATP 500.

Este martes 4 de octubre, el murciano empuñará la raqueta ante el veterano belga David Goffin (rank 66), al que ya venció el pasado año en la misma ronda (dieciseisavos) pero en el torneo Melbourne 1. El turno del español será el tercero de la mañana, por lo que no se espera que su partido arranque antes de las 11.00 (hora española). Se podrá ver a través de Movistar (en cualquier dial de deportes o en #Vamos).