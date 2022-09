El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha asegurado al término de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que está "especialmente contento" porque el objetivo principal cuando decidió regresar "era notar los pasos de una carrera a otra, y es lo que noté en Motegi y lo que he notado hoy. Y es lo más importante".

"Es cierto que todavía tengo que encontrar la consistencia a lo largo de todo el fin de semana, porque ahora siento un poco flojo el brazo porque hoy he apretado, he sido agresivo desde el principio, he trabajado en mi ritmo y en la puesta a punto, pero es de esta manera como puedo empezar a jugar sobre la moto, entender mejor la puesta a punto y lo que necesito: Paso a paso la cosa parece que va mejor, tendremos algunos altibajos y en algunas zonas no piloto como quiero, pero estamos mejorando y es lo más importante", afirmó Márquez.

"Estoy muy contento, especialmente porque en Motegi me sentí mejor que en Aragón, pero hoy me he sentido mejor que en Motegi y esto es lo que me hace sentirme más contento, pues quiere decir que con más tiempo me sentiré mejor y mejor. Y este es el objetivo", aseguró nuevamente el piloto de Repsol.

"Hacía mucho tiempo que no tiraba delante y que la gente que iba detrás de mí, como Oliveira o Morbidelli, se metía en la Q2. Bueno, por la mañana, por la tarde no sé si han entrado, pero sí, estamos construyendo lo que queremos para el futuro, aunque todavía no estoy listo y si entro en crisis seguiré a alguien, pero por la tarde he hecho la primera y la segunda tanda solo, con ritmo y consistente", explicó el piloto de Repsol Honda.

Marc Márquez insistió en el aspecto físico en que se sentía "mejor que en Motegi y eso que este circuito es físico, pero es físico relacionado con el clima, no con la fuerza que tienes que hacer en la moto, lo que me ayuda. Pero es cierto que cuando hago tandas largas, de unas seis vueltas, siento que en tres o cuatro vueltas estoy en una buena posición en el punto de frenada, y después me voy yendo más adelante, todo me está empezando a salir más natural, el buen estilo de pilotaje, y eso me hace estar contento y tranquilo".

Al referirse a los neumáticos, Marc Márquez dijo no sentir "los problemas de Indonesia; es verdad que con esta moto necesitas tener mucho contacto con el neumático trasero, y para mi estilo de pilotaje es distinto, siempre quiero tener contacto delante, deslizando un poco de atrás, pero ahora que empiezo a tener un buen estilo me puedo adaptar incluso mejor que antes, si bien siento que tenemos algunos puntos débiles pero que soy capaz de gestionarlos".

Y recordó que "en los últimos dos años no podía apretar en todas las vueltas porque necesitaba llegar al domingo, pero ahora quizás no llegue al domingo en la mejor situación por un tema muscular, por falta de músculo, pero sin sentir dolor y por eso he atacado desde la primera salida".

"Me he caído en la segunda. Un error estúpido, pero luego he atacado y mi manera de encontrar los límites en los primeros libres fue cometer muchos errores y luego ponerlo todo en el sitio correcto y ha sido con el mismo estilo de pilotaje que en el pasado, no exactamente igual pero va mejor y mejor", insiste Márquez, quien espera que "mañana llueva", y no por buscar un resultado "sino para guardar energías, porque hoy ya me siento cansado, porque he apretado mucho".

"Si la carrera fuese mañana por la mañana podría estar en el top 5, pero el objetivo no es centrarse en un puesto, es seguir avanzando, apretando, ya que a lo mejor mañana me levanto y me siento más cansado, pero lo cierto es que me voy sintiendo mejor. En Misano llegué muy al límite, en Aragón llegué muy al límite, e incluso tenía algunas dudas sobre si correr o no, pero ahora carrera a carrera las cosas van mejor", insiste Márquez.