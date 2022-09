Nacho Vidal se prepara para frenar a Vinícius: "Si quiere bailar, que baile"

Un Real Madrid invicto se cita este fin de semana con un Osasuna de sobresaliente. Los rojillos han comenzado con el pie derecho, llevan 12 puntos en la clasificación y van quintos en LaLiga. Sin embargo, uno de los encuentros más complicados de la temporada y en el que saben que van tener que dar el do de pecho es el que tendrá lugar a las 21h este domingo en el Bernabéu.

Uno de los protagonistas de este encuentro es Nacho Vidal, lateral derecho del conjunto pamplonés. Tras una vida en el Valencia, hace cuatro temporadas recaló en el club navarro, donde es un indiscutible en el once de Arrasate. Su próximo objetivo: frenar a Vinícius, la gran estrella del Madrid. Vidal analiza para 20minutos uno de los partidos más difíciles de la temporada para el conjunto navarro.

La última jornada perdieron en casa contra el Getafe, ¿cómo ha afectado al equipo esta derrota de cara a vuestra próxima cita en el Bernabéu?Del partido contra el Getafe se pueden corregir cosas, aunque fue un encuentro atípico, porque en el minuto 30 nos quedamos con uno menos, fuimos un poco a remolque y ya se te pone todo muy cuesta arriba. Desde la victoria se corrige todo muy fácil, pero también tenemos que ser capaces en las derrotas de analizar y corregir los errores para luego olvidarse. La victoria no puede hacerte pensar que eres el mejor y la derrota que eres el peor.

Durante el partido, LaLiga denunció que 600 seguidores locales entonaron los cánticos "Puta España y Puta selección" y "españoles hijos de puta" en los primeros minutos del partido y al final del mismo, hecho por el que "el resto de los aficionados presentes en el estadio mostraron su desaprobación con abucheos y silbidos". ¿Qué opina al respecto?No me gusta entrar en estos temas, porque se puede malinterpretar. Evidentemente no estoy a favor de ningún cántico que vaya en contra de nuestra selección ni en contra de nuestro país ni de nadie. Al fútbol se tiene que venir a apoyar a tu equipo y no a desacreditar a otra gente. Si LaLiga ha tenido que tomar cartas en el asunto, bien hecho está.