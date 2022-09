El acto final de la carrera de Roger Federer, una despedida brillante para una carrera brillante en el lujoso escenario de la Laver Cup, ha tenido un gran impacto en el mundo del tenis y no solo para los millones de aficionados que disfrutaron del suizo, también para sus dos grandes rivales. Rafa Nadal y Djokovic han empezado a ver el final con la retirada del más veterano, y ambos parecen soñar con una despedida similar a la de su amigo.

El primero de los dos miembros en activo del 'Big Three' que se pronunció al respecto fue Nadal, quien ya ha advertido en varias ocasiones sobre su cercana retirada. El español ya explicó como recibió la noticia de Federer, y entendió que todo camino tiene un final, y que el suyo también está muy cerca.

Tras el turno del balear ha llegado el de Novak Djokovic, el más joven de los tres (con 35 años, solo uno menos que Nadal) que pese a no hablar aún de la cercanía de la retirada, ya expresó cómo quiere que sea la suya después de haber participado en la de Roger.

De hecho, Nole no esperó más que unos días tras la retirada de Federer para transmitir su deseo -tras caer derrotado el domingo- en la zona mixta de la Laver Cup. "[La despedida de Roger] fue un momento muy conmovedor, muy emotivo. Ver a sus hijos y su familia también me emocionó. También debo decir que estaba pensando en cómo me vería cuando me despidiera del tenis", confesó.

A continuación, el serbio dio algunos detalles más de lo que tiene pensado para ese día. "Además de, por supuesto, mi familia y las personas cercanas en mi vida, me encantaría tener a mis mayores rivales y competidores allí porque agregó algo más especial, agregó más importancia a ese momento", reseñó sobre el acto que tuvo lugar en el O2 Arena de Londres tras el último partido de la noche.

Precisamente es en ese punto de su 'plan' en el que juega un papel clave Rafa Nadal, que como el propio Djokovic afirmó, sigue siendo su mayor rival. No obstante, el estado físico de ambos jugadores y las propias leyes de la naturaleza apuntan a que el jugador balcánico será el último miembro del 'Big Three' en colgar la raqueta.

En todo caso, más allá de la fiesta de despedida, Nole mostró su certeza y deseo de más enfrentamientos contra Rafa. "Con suerte, tendremos la oportunidad de jugar el uno contra el otro más veces porque es emocionante para nosotros y también para los aficionados del tenis y del deporte en todo el mundo", afirmó.

La despedida de 'Fedal' a ojos de Nole

Novak Djokovic también opinó sobre el hecho de que el último partido de Roger fuera junto a Rafa y no junto a él, algo que desde su punto de vista era la mejor opción.

"Yo ya jugué hace cuatro años con él, pero creo que lo mejor era que Nadal y él jugaran juntos el último partido, porque su rivalidad ha sido muy especial. Considero mi rivalidad con Rafa y con Roger especial también, pero la suya tiene más tiempo que las mías. Lo he disfrutado mucho. Ha sido bonito por parte de Rafa venir y jugar", explicó.

Es posible que Novak contemple un 'último baile' similar con Rafa, al que no dejó de enviar elogios. "Jugamos la mayor cantidad de partidos entre nosotros de cualquier otra rivalidad en la historia del tenis. La rivalidad es muy especial y continúa". Aunque eso sí, también declaró sobre su retirada que el "cuándo, cómo y dónde", no los sabe aún.