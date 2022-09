Doctor Íñíguez: "Que cada persona decida si quiere hacer un pacto para vivir más años con mejor calidad de vida"

El doctor Andrés Íñiguez Romo, presidente de la Fundación Española del Corazón, atiende a 20minutos para explicar lo beneficioso de hacer ejercicio físico para la salud y para el corazón.

-¿Qué actividades son las más adecuadas y beneficiosas desde el punto de vista cardiaco?Salvo que especifiquemos e indiquemos el nivel de entrenamiento de forma personal, se recomienda como elemento cardiosaludable caminar entre 45 minutos y una hora todos los días a buen paso, porque en ese caso nunca se supera el nivel de aerobiosis, y, por tanto, cualquier persona está facultada para realizarlo. ​En competiciones que ya requieren un entrenamiento específico, conviene cuantificar el nivel de entrenamiento y cuál es su umbral de aerobiosis personal para recomendarle que no pase de un determinado nivel. Dentro de ello, no incurriendo en el déficit de oxígeno, se puede elegir el deporte o actividad que prefiramos, siendo siempre recomendables los que implique fuerza y desplazamiento.

-¿Qué pruebas debería realizarse cualquier persona antes de ponerse a entrenar o afrontar un reto como una carrera de 10 kilómetros en adelante?Tan importante es que una persona entrenada sepa su nivel máximo como que una persona no entrenada sepa su situación, sus condiciones y no se adentre en un ejercicio al que no está adecuado.

​Una persona que participa en la carrera de 10 kilómetros del 1 de octubre en la Carrera del Corazón, tiene que estar entrenada y adecuada a estas distancias. En cambio, la marcha de 4,5 kilómetros es una caminata que, a buen paso, la puede realizar cualquier persona, siempre y cuando no tenga problemas osteoarticulares que le limiten la funcionalidad. Con las carreras infantiles sucede similar, porque se adapta a la perfección a la edad y a las circunstancias de cada participante. En la Carrera Popular del Corazón todos tendrán su momento.

​Evidentemente, cuando mayor sea el desafío, más importante es la necesidad de una prueba de esfuerzo para determinar nuestros límites.