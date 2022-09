Jenni Hermoso apoya a 'las 15' de la selección: "Estamos viviendo los peores momentos de la historia del fútbol femenino en España"

La polémica generada en torno a la selección española femenina de fútbol en los últimos días continúa provocando reacciones. En esta ocasión ha alzado la voz para apoyar a sus quince compañeras que renunciaron por escrito a ser convocadas, debido a las desavenencias con el entrenador, Jorge Vilda.

"Quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las compañeras que hace unos días decidieron comunicar su postura. No solamente entiendo sus razones, sino que también he vivido muchas de las sensaciones y preocupaciones que han comunicado", señaló Hermoso en sus redes sociales a última hora del martes.

Y agregaba: "He tenido la oportunidad de vivir experiencias únicas e inmensamente felices jugando para España, pero tengo que reconocer que también he vivido momentos muy duros hasta el punto de no reconocerme a mí misma y plantearme si lo que estaba viviendo valdría la pena".

Necesitaba unos días para reflexionar sobre la situación en la Selección. Aquí comparto mis pensamientos. pic.twitter.com/6zbr2q6ixh — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 27, 2022

Hace menos de una semana, estallaba la bomba: un grupo de quince jugadoras solicitaba no ser llamado para la próxima concentración "hasta que no se revirtiesen" situaciones que afectan a su "estado emocional y personal", a su "rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la Selección y que podrían derivar en indeseables lesiones". A ellas se unió poco después Alexia Putellas.

El malestar creció entre las futbolistas cuando la RFEF hizo público el pasado jueves un comunicado con el contenido de unos de correos electrónicos en los que, aseguraba, las deportistas "renunciaban a la selección nacional de España" hasta que "no se revirtiera" la "actual situación". Poco después, las jugadoras aclararon: "En ningún caso hemos renunciado a la Selección".

"Los peores momentos del fútbol femenino"

En cuanto al momento de manifestarse sobre la situación, la futbolista ha explicado que debía meditar primero al respecto: "Soy una jugadora que siempre ha expresado lo que siente, pero, por lo delicado de la situación, era importante para mí tomarme unos días para meditar antes de expresar mis sentimientos".

"La realidad es que llevo días sin dormir, pensando en soluciones y buscando explicaciones al vacío tan grande que siento dentro de mí. Y es que, después de lo que hemos trabajado, se me rompe el corazón al reconocer que estamos viviendo los peores momentos del fútbol femenino en España", ha enfatizado.

Hermoso, que recalca que siempre ha puesto al "grupo primero y en esta ocasión no será diferente", denuncia que a la situación actual "de un día para otro". "Es evidente que es la consecuencia de un cúmulo de acontecimientos, comportamientos, decisiones, intentos fallidos y desgaste por intentar que la voz de la jugadora sea escuchada".

En este sentido, reconoce que la "falta de comunicación" ha generado "dudas internas que han desgastado el compromiso común del equipo". "Aunque no comparta las formas, sí empatizo con la necesidad de hacer algo, ya que estamos en medio de una situación insostenible que no beneficia en nada al fútbol femenino español".

La crisis en el equipo nacional de España ocurre un año antes del Mundial, en el que el equipo dirigido por Vilda, octavo de la clasificación internacional buscará ser protagonista, después de haber sido eliminado por Estados Unidos, 2-1 en los octavos de final de la cita anterior de Francia 2019.