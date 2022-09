Para una niña de 9 años, una hora entera golpeando una pelota puede resultar como poco cansino. Para Liliana Fernández, que no paraba por entonces entre los mil deportes que practicaba, las clases o el piano, aquellos 60 minutos pudieron ser definitivos. Desechó el voleibol y se decantó por el atletismo. El tren volvió a pasar unos años después y entonces ya no hubo duda, el hobby se convirtió en pasión y, cuando el juego cambió el parqué por la playa, en adicción.

Han pasado ya unos años y la genial Liliana sigue siendo "una yonqui de la arena". Y solo esa desbordante pasión por su deporte le ha llevado a dar un paso más contracorriente: su segundo embarazo, una carrera plagada de éxitos y la retirada de su alma gemela durante los últimos 15 años, Elsa Baquerizo, no han podido con ella. Quiere seguir y quiere sus cuartos Juegos Olímpicos. Toca empezar una nueva historia junto a Paula Soria. Por ganas de Liliana no va a ser.

Una nueva pareja a estas alturas...

Bueno, Paula y yo nos conocemos ya hace 10 años. Las dos somos de Alicante y nos complementamos mucho en el juego. Creo que puede encajar muy bien.

¿Ya ha superado el adiós de Elsa?

Ella ya lo dejó caer después de los Juegos de Tokio, quería formar una familia y yo, por supuesto, lo acepté. Fue oficial en septiembre y luego me quedé embarazada. La verdad es que me costó mucho asimilar su retirada, que ya no estaría más en mi día a día, y me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero me encanta lo que hago y cuando piso la arena... es mágico. Me ha podido la ilusión.

¿Cómo cambiarán ahora los roles de la pareja en la arena?

Vamos a necesitar un periodo de adaptación, está claro. Pero las dos tenemos que tirar del carro y ayudarnos en los momentos en los que la otra esté en problemas. Yo no quiero mandar, quiero ganar.

¿Cómo se encuentra fisicamente?

Hombre, esta vez me está costando más recuperarme que en mi primer embarazo. El otro fui a entrenar y me sentí super rápida pero mi entrenador me dijo que no, que estaba lentísima. Mi cabeza piensa una cosa pero el cuerpo es diferente. Pero bueno, eso nos ha pasado a todas las mamás.

¿Lista para el entrenamiento que se avecina?

Sí, llevo ya mucho tiempo así, aunque ahora con el pequeño habrá que cuadrarlo todo, pero mi marido me ayudará.

Liliana Fernández y Paula Soria. 20minutos

¿Cuántos días se entrenará?

Serán unos seis a la semana, más gimnasio, cardio, arena. Será progresivo.

¿Y no le dan ganas algunos días de quedarse en casa?

Sí, claro me viene esa idea, pero yo soy muy cabezota y no me voy a rendir, y pienso que al final ese día será un gran día.

¿Cómo ve la clasificación para los Juegos?

Pues tan difícil como siempre. Pasarán las parejas con los 12 mejores resultados en 2023 y 2024, aunque finalmente creo que serán las 18 o 19 mejores parejas del ránking. Será complicado, porque cada vez son más jóvenes, saltan más y están más fuertes. Solo puedo decirte que lo intentaremos.

¿Tuvieron resultado sus críticas por el tratamiento que algunos medios hacían de su deporte, con la saturación de fotos en bikini?

Yo creo que la situación ha mejorado mucho. En nuestro primer campeonato del Mundo lo hicimos muy bien y en un medio muy importante salió una foto enorme de mi culo y pensé: 'Jóder, tengo cara'. Pero ya no he vuelto a ver muchas cosas así. Jugamos en bikini porque queremos y porque es lo más cómodo en este deporte.