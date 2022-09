Aliassime, el 'tapado' que podría ser el gran rival de Carlos Alcaraz en la próxima década

La llegada de Carlos Alcaraz a la cima del ránking ATP, seguida de la retirada de Roger Federer -el primer miembro del Big Three en colgar la raqueta-, ha abierto un amplio debate sobre las grandes rivalidades de las dos próximas décadas. Los principales nombres llamados a suceder a Federer, Nadal y Djokovic parecen ser ahora los de Alcaraz y Sinner, pero hay un hombre que, sin aparecer tanto en las cábalas, lo tiene todo para brillar en lo más alto.

Sobre el 'tenis del futuro' y su candidatura a formar parte de un nuevo grupo de tenistas invencibles fue preguntado Carlos Alcaraz hace apenas unos días en un evento en el que dio su opinión más sincera: "No sé por qué me voy a comparar al Big Three. Son leyendas, lo han ganado todo y yo estoy empezando. No tiene sentido", sentenció.

Sin embargo, durante estas declaraciones deslizó su opinión sobre los grandes tenistas que podrían marcar época junto a él. "Si tuviera que elegir dos jugadores de mi generación o de la próxima, elegiría a Zverev y Sinner", apuntó el español.

Lo cierto es que Jannik Sinner, rival y amigo del murciano, es para muchos el único hombre capaz de frenar los pies al pupilo de Juan Carlos Ferrero. De hecho, el italiano y el español tan solo han necesitado cuatro partidos -y qué partidos- para construir una rivalidad que promete muchas historias. Por el momento, el cara a cara (habitualmente denominado head to head en el mundo del tenis) se mantiene igualado con dos victorias para cada uno.

También es interesante el registro de enfrentamientos que mantiene con Zverev, el primer rival top-10 al que se enfrentó el murciano en el torneo de Acapulco de 2021. El alemán, ahora gravemente lesionado, ha vencido al español en tres de las cuatro ocasiones en las que se han visto, claudicando ante Alcaraz únicamente en el Mutua Madrid Open que el murciano se metió en el bolsillo en mayo. Eso sí, en esta rivalidad parte con algo de ventaja el bávaro de 25 años, pues ya cuenta con varias temporadas de experiencia en la élite.

Sin embargo, dentro de este 'Big Three del futuro', no se suele contemplar a Felix Auger Aliassime, un tenista que no para de crecer y que ya ha demostrado tener lo que hay que tener para vencer ante los grandes. Un ejemplo claro, sus últimas dos semanas de tenis en las que ha 'secado' a Carlos Alcaraz en la Copa Davis y a Novak Djokovic en la Laver Cup.

El canadiense de 22 años (actual número 13 del mundo) es el tercer jugador más en forma de la generación de tenistas nacidos después del año 2000, solo superado por el español y el italiano, a los que ha vencido siempre que se ha medido a ellos. El cara a cara del de Montreal ante Alcaraz y Sinner es el mismo, dos veces se ha encontrado con cada uno de ellos, logrando un 100% de efectividad.

Y es que, al duro camino que Felix Auger Aliassime ha recorrido hasta la cima solo le falta la guinda del pastel, terminar por consolidarse en el top-10 ganando finales, el escalón que más se le resiste. En 7 años ha pasado de ser el 760 del mundo (ranking a final de 2015) a terminar la pasada temporada en la 11ª posición de la tabla. Además, este curso ha firmado su mejor registro alcanzando la octava posición en agosto.

El único pero que se puede poner a su desempeño es el que lo distancia de estar luchando por alcanzar la cima junto a Alcaraz y Sinner, la falta de efectividad en la última ronda de los torneos. En esta faceta, el tenista solo ha conseguido cosechar un título ATP (sin contabilizar torneos Challenger), en 9 finales disputadas. Ocho había perdido hasta que en febrero de este año logró alzarse con la victoria en el ATP 500 de Rotterdam.

En cualquier caso, Aliassime ya se ha posicionado como número uno de su selección por delante de Dennis Shapovalov y se mantiene al acecho de los grandes para dar su salto definitivo. En el siguiente gráfico puedes consultar la clasificación actual y filtrar por nacionalidad para comparar la posición de Felix respecto a sus compatriotas:

El resto de candidatos para el nuevo grupo dominador

Estos cuatro jugadores son, por edad y logros, los que se espera dominen el mundo de la raqueta en las próximas décadas, eso sí, no faltan candidatos para este grupo. En la zona alta de la tabla hay una serie de jugadores un poco mayores que podrían tener la oportunidad de pelear con los títulos una vez se retiren Rafa Nadal y Djokovic.

Medvedev (26 años), Tsitsipas (24), Rublev (24), Hurkacz (25), Fritz (24), Berrettini (26) o Tiafoe (24). Es cierto que ninguno de estos jugadores llegó en la dinámica dominante en la que lo ha hecho Alcaraz, pero todos cuentan con cualidades para, al menos, establecer etapas de dominio en el circuito.