Las claves de la salida de Neymar del Barça: "El problema es la cabeza del jugador, tiene muchos problemas personales"

En el verano de 2017 se produjo uno de los grandes terremotos en el fútbol mundial: Neymar abandonaba el FC Barcelona rumbo al Paris Saint-Germain pagando su cláusula de rescisión, convirtiéndose en el fichaje más alto de la historia. Los 222 millones de euros pagados por el club parisino todavía no se han superado.

En el club se enteraron de las intenciones de Neymar unas semanas antes, y por ello, pusieron en marcha una operación para tratar de convencerle de que se quedara. Según informa el diario El Mundo, hubo varias reuniones entre representantes del club, el padre y representante del jugador y el propio Neymar para tratar de persuadirle de que no se marchara a París.

Fue Raúl Sanllehí, actual director general del Zaragoza y entonces director de fútbol del club barcelonista, el encargado de tratar de convencer al jugador y a su padre. "Me he encontrado con un hombre enrabietado y con muchas ganas de guerra. Muy molesto con el club", dijo el directivo de su primera reunión con Ney Pai, como se conoce al padre del brasileño. El motivo era la filtración de una prima de renovación de Neymar, que cobró 64,4 millones de euros por ampliar su contrato en 2016.

Sanllehí aseguró, según el citado diario, que el padre de Neymar quería que su hijo continuara en Can Barça, e ironizó con que ni siquiera la había pedido dinero, algo habitual en Ney Pai.

La clave de la decisión del futbolista brasileño estaba, según Sanllehí, en la cabeza del jugador, la inestabilidad de su carácter y su personalidad. "Os he contado a todos por separado que el problema en este caso era la cabeza del jugador. El chico está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable. Así que equivocadamente ha pensado que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas", relató el directivo.

Sanllehí añade que el jugador hasta llegó a llorar en alguna de sus conversaciones. "Lo he hablado directamente con él, repetidamente, le he hecho llorar más de una vez, y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido", relató.

El jugador llegó a tener muchas dudas justo antes de firmar, pero entonces se filtró a la prensa un bonus que tenía pendiente de cobrar y el padre de Neymar se hartó. "No me fío de vosotros, me habías engañado", dijo entonces el representante.

Ney Pai exigió entonces el pago inmediato del bonus pendiente y el Barcelona no accedió. Ya con el apoyo de su padre, finalmente Neymar aceptó la oferta del PSG y se marcho a París tras abonar los 222 millones de su cláusula.