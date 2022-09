Horario de la rueda de prensa de Roger Federer tras el anuncio de su retirada

El tenista internacional Roger Federer anunciaba el pasado jueves a través de un comunicado en redes sociales su retirada del tenis profesional a los 41 años de edad.

Un anuncio que ha conmocionado al mundo del deporte, sobre todo a compañeros y amigos, como Rafa Nadal. "Querido Roger, mi amigo y rival. Ojalá este momento nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí y para el mundo del deporte en todo el mundo", exponía Nadal en sus redes sociales.

Las lesiones han impedido que Roger Federer cumpla con su objetivo de competir en la temporada de 2023 al completo. El anuncio de su retirada llega tras más de un año sin poder disputar debido a la lesión que padecía en los meniscos de la rodilla derecha.

Rueda de prensa desde Londres

El tenista suizo, ganador de 20 Grand Slam, ofrecerá este miércoles una rueda de prensa en Londres a las 10.45 horas (11.45 horas en la Península), donde se celebrará la Laver Cup, para hablar de su retirada. Se podrá seguir en directo a través del canal Eurosport, disponible en este enlace.

"Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro", indicaba Federer en el comunicado.

Finalmente, Roger Federer no podrá participar en la Laver Cup que se celebra en Londres este fin de semana, torneo que disputaría antes de confirmar su retirada, debido a sus lesiones. El tenista ha confirmado que solo participará en un encuentro de dobles, en el que se espera que comparta pista con Rafa Nadal.