¿Es una falta de respeto que Vinícius celebre un gol bailando?

Atlético y Real Madrid se enfrentan en la sexta jornada liguera en un derbi marcado por la polémica en torno a las celebraciones de Vinícius.

El ambiente ya estaba caldeado tras el tenso partido entre Real Madrid y Mallorca del pasado domingo, en el que los jugadores baleares acabaron molestos con Vinícius tras varios roces en el campo. "No tiene que cambiar nada de su actitud", afirmó Carlo Ancelotti después del encuentro. "No me dejan jugar, falta, falta, falta", señaló el brasileño durante el partido del Santiago Bernabéu.

Vinícius marcó ante el Mallorca y lo festejó con uno de sus habituales bailes, lo que causó malestar en las filas bermellonas... y fue el inicio de la gran polémica semanal, con el derbi a la vuelta de la esquina: ¿Qué pasaría si el carioca marca en el Civitas Metropolitano?

A Koke se le preguntó por ello y su respuesta echó más leña al fuego: "Si marca un gol y decide bailar, es lo que ha querido hacer. Cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiero", contestó el madrileño. Y sobre si entendería a la afición del Metropolitano, aseguró que "habría lío seguro, lo más normal", dijo el capitán del Atlético de Madrid. Más madera.

Y un comentario de un tertuliano de El Chiringuito, el representante Pedro Bravo, puso el debate en el posible racismo hacia el jugador. "Si quieres bailar samba te vas al sambódromo en Brasil. Aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono", espetó en el siempre polémico programa deportivo.

Las muestras de apoyo hacia Vinícius fueron numerosas. Las comenzó Neymar, las continuaron numerosos jugadores (sobre todo brasileños) y hasta Pelé le mostró su apoyo. El hashtag #BailaViniJr se convirtió en tendencia en Twitter.

El debate estaba servido y más caliente que nunca. ¿Debe bailar Vinícius si marca en el estadio del Atlético de Madrid? ¿Es una falta de respeto o simplemente su forma de celebrar los goles y muestra de su personalidad?