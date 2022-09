Luis Enrique replica por no llevar a Ramos ni a Aspas con España: "No está cerrada la puerta para ningún jugador que esté en activo"

Luis Enrique ha dado este viernes la lista de 25 jugadores convocados para disputar la Liga de Naciones, último ensayo de España antes de la participación en el Mundial de Qatar 2022, que se celebrará en noviembre.

Las novedades en esta ocasión han sido los delanteros Nico Williams (Athletic) y Borja Iglesias (Betis), que debutarán con la roja en una convocatoria para los partidos ante Suiza y Portugal. El menor de los Williams recala en la absoluta después de pasar por la sub'21 y un buen arranque esta campaña en Liga. Por su parte, Iglesias consigue llegar a la selección a los 29 años gracias a su gran registro goleador este año: cuatro goles en cinco partidos. Será junto a Morata seguramente la dupla titular.

Sobre ambos, Luis Enrique ha valorado: "(Nico) Es un jugador de banda y extremo puro. El extremo puro debe saber jugar por dentro y Nico está en ese proceso de aprendizaje. Hemos aprovechado para verlo en primera persona y el caso de Borja lo conozco muy bien. Entrenó conmigo en el Celta. Lo lleva haciendo bien desde hace tiempo, tiene nivel para asociarse, tiene gol, me gusta hasta su estilo, siempre sonriente en el campo", ha señalado en rueda de prensa.

Cuestionado por las ausencias tras las prelistas y los rumores que situaban en la convocatoria a Sergio Ramos (PSG) y a Iago Aspas (Celta), el seleccionador ha querido no darle importancia. "Cada vez que hay una lista, llama la atención los que no están, pero me gusta siempre hablar y dar valor a los que están. No tengo problemas en hablar de ellos. Da más morbo, pero no entro en ese juego. Llevo a los 25 jugadores que mejor considero para estos partidos. Estos jugadores han estado en la selección y pueden volver a la selección siempre. No hay ninguna duda", ha resuelto.

Cuestionado sobre la confianza del grueso de la convocatoria y de si espera o no a algún jugador, el seleccionador ha afirmado que "si mañana empezara el Mundial, lo empezarían estos, sin ninguna duda". "Si estás en la última lista, puedes venir al Mundial. Yo no regalo convocatorias. No depende de las bajas, pero es que siempre hay bajas, en todas las selecciones", asegura Luis Enrique, quien agrega que le gustan más jugadores de los que convoca, citando expresamente que le gusta Ansu Fati, Aspas o Ramos.

Dudas sobre Ansu

"Ojalá veamos al mejor Ansu, pero a día de hoy no lo veo para la lista". Luis Enrique ha asegurado sobre el joven del Barça que está en proceso de coger confianza, tras la lesión, pero que no está en la lista porque todavía no está en lo mejor de su capacidad. "Espero y deseo que regrese (Ansu Fati) pero volverá cuando considere que tiene el nivel para la selección".