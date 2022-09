Neymar calienta el derbi tras el toque de atención de Koke a Vinicius y manda un mensaje al delantero: "¡Baila, Vini!"

El derbi Atlético - Real Madrid, que se disputa este domingo a las 21.00 horas, va ganando intensidad con el foco puesto en el delantero madridista, Vinicius, por su forma de jugar y celebrar los goles, y ha sido Neymar el último en sumarse con un tuit arengando a su compañero de selección: "Baila, Vini JR".

BAILA VINI JR @vinijr — Neymar Jr (@neymarjr) September 16, 2022

Este jueves, el capitán del Atlético, Koke, fue preguntado en rueda de prensa por la polémica suscitada en torno al brasileño en Mallorca y su respuesta fue contundente: "Si marca un gol y decide bailar, es lo que ha querido hacer. Cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiero", contestó el madrileño. Y sobre si entendería a la afición del Metropolitano, aseguró que "habría lío seguro, lo más normal".

Las reacciones han comenzado y la más llamativa ha sido la del delantero del PSG, que en Instagram también ha publicado esta mañana una foto con un mensaje que le anima a seguir desplegando su forma de ser. ¡Baila Viny, baila! ¡Regatea, baila y se tú mismo! Feliz como eres... Sube mi niño, el próximo gol bailamos", escribía en Instagram.

Foto de Neymar en Instagram INSTAGRAM

Polémica ante el Mallorca

Los jugadores del Mallorca acabaron molestos con el brasileño tras el partido del domingo en el Santiago Bernabéu, mientras que en el bando madridista cerraron filas en torno al jugador, al considerar que no hace nada malo con sus festejos tras marcar. "No tiene que cambiar nada de su actitud", afirmó Carlo Ancelotti después del encuentro.

En las imágenes que recogió el programa El Día de Después, se pudo ver a Vinícius quejándose en varias ocasiones de que no paraban de hacerle faltas sus contrincantes: "No me dejan jugar, falta, falta, falta". De hecho, el árbitro del partido, Figueroa Vázquez, le dio la razón al brasileño: "Ya, pero solo podemos hacer eso", le explicó. Por su parte, a los jugadores del Mallorca les sentó mal que Vinícius celebrase su gol con un baile. Habrá que ver ahora qué ocurre el domingo.