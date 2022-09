Por qué Rafa Nadal no está jugando la Copa Davis 2022

Tras la eliminación de Rafa Nadal en el US Open, donde perdió en octavos de final contra Tiafoe, este volvió a España, ya que no continuó en el campeonato. Ahora, tendría que estar en la Copa Davis 2022, pero el mallorquín no va a participar.

El tramo final del embarazo de su mujer y la lesión que sufre en el abdomen son los motivos por los que Nadal regresó a España y a su casa, a Mallorca, donde permanecerá a pesar del comienzo del campeonato de tenis.

De hecho, ya durante su participación en el US Open, Rafa tuvo que cambiar su forma de saque para evitar dañar más la zona del abdomen lesionada. Ahora, terminará de recuperarse de esa lesión.

Por otro lado, el balear tendría este mes la competición de la Laver Cup, del 23 al 25 de septiembre, así como el Masters 1.000 de Shanghay, que se juega del 9 al 16 de octubre y, posteriormente, las ATP Finals en Turín, que son del 13 al 20 noviembre).

Por lo tanto, aunque no hay oportunidad de ver su juego durante la Copa Davis, sí que podremos ver al tenista luchando por el éxito en otras competiciones de aquí a final de año, siempre y cuando las lesiones se lo permitan.