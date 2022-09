Una bronca, una defensa de 10 y líder en el cambio generacional: Rudy Fernández reivindica su lugar en el olimpo

Con la ‘Generación de Oro’ del baloncesto español ya prácticamente apagada ante el inexorable paso del tiempo, Rudy Fernández sobrevive a sus 37 años para hacer de enlace entre aquellos jugadores que lo ganaron prácticamente todo y los nuevos nombres que llegan con ganas de reivindicarse y de continuar el legado de los Gasol, Navarro y compañía. El balear es el capitán de la selección española, su líder espiritual y el protagonista de una remontada para el recuerdo ante Finlandia para llevar a España a las semifinales del Eurobasket 2022.

Rudy ha pasado de ser importante en la cancha a serlo dentro de ella... pero sobre todo fuera. Su carácter y personalidad fue clave para que los de Sergio Scariolo le dieran la vuelta al partido de cuartos. Cuando peor lo estaba pasando España, cuando la eliminación amenazaba, una bronca del capitán al descanso provocó la reacción hispana. «Cuando le oía pensaba: ‘se está pasando’. Entonces yo no he tenido que levantar la voz ni un decibelio. Me he limitado a decir las cuatro cosas que tenían que hacer en ataque y las cuatro cosas que tenían que hacer en defensa y, en ese momento, no he tenido que añadir broncas», reveló el entrenador italiano sobre cómo el alero madridista hizo reaccionar a sus compañeros.

Tras una mala primera parte, en la que España iba nueve puntos abajo ante Finlandia (43-52) este martes, en la segunda La Familia mostró una cara radicalmente diferente para acabar logrando el billete a las semifinales (100-90). Estar en la lucha por las medallas era algo que muy pocos esperaban y Rudy Fernández es una de las figuras clave de este logro.

Con 37 años, el mallorquín se ha convertido en referencia del equipo pese a su rol algo distinto en la cancha. Ya no es titular, pero sus minutos cuando sale son de gran importancia. Ante Finlandia, dio un clínic defensivo (cinco robos), algo habitual durante los casi 20 años que lleva defendiendo la camiseta de la selección. A ello unió su puntería desde el perímetro para ser una figura determinante del encuentro.

Su labor en este Eurobasket es una reivindicación de lo importante que ha sido en los logros de España en este siglo. En muchas ocasiones a la sombra de nombres como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, José Manuel Calderón o Ricky Rubio, la realidad es que Rudy siempre ha sido una figura imprescindible en un equipo que ha dominado con puño de hierro el continente (van 11 semifinales consecutivas en el Eurobasket, con tres oros) y que ha llegado a mirar a los ojos nada menos que a Estados Unidos (dos platas y un bronce olímpico y dos Mundiales).

Pero nadie en esta selección se conforma con lo conseguido, con estas semifinales que serán un éxito pase lo que pase ya en el Eurobasket. El siguiente desafío es la anfitriona, Alemania, enBerlín (viernes, 20.30 horas) y Rudy Fernández volverá a ser el faro que guíe al resto de sus compañeros. El mallorquín sabe perfectamente lo que es disputar partidos así, lleva toda la vida jugándolos.