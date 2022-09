La zancadilla a Démbele crea controversia: del "penaltito" al "le he pedido al árbitro que fuese honesto y que me lo admitiese"

El Barcelona tuvo una gran primera parte contra el Bayern de Múnich en la que solo le falto el gol para el que tuvo varias ocasiones claras además de un posible penalti de Alphonso Davies sobre Ousmane Dembelé que no fue sancionado por el árbitro central Danny Makkelie.

Uno de los protagonistas del encuentro se ha pronunciado sobre la polémica tras el partido. Lucas Hernández, jugador del Bayern de Múnich, le dijo entre risas al ex árbitro Iturralde González en la SER que era "un penaltito".

"No lo he visto. Las polémicas siempre están servidas. Si el árbitro no lo pitó y el VAR no lo ha visto se puede hablar todo lo que queráis pero el resultado es el que es", sentenció el defensa francés en la COPE.

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, admitió que no vio repetida la jugada, pero que todo el mundo le dijo que "sí era" penalti. En cambio, desveló que el árbitro en la media parte le dijo que no era: "Le he pedido que fuese honesto y que me lo admitiese, pero me ha dicho que no era penalti".