Tras un partido con altibajos y una épica remontada, la selección española de baloncesto ya está en las semifinales del Eurobasket después de ganar a Finlandia 100-90. El partido empezó con dos primeros cuartos donde los de Scariolo no conseguían entrar en el partido y con un poderoso Markkanen que ponía contra las cuerdas a la selección, llegando a perder de 13 puntos. Sin embargo, la segunda parte sería muy diferente y el equipo saldría enchufado desde el primer minuto, motivados por una bronca de Rudy Fernández, que no dudo en exhibir sus galones de capitán para arengar a sus compañeros.

Preguntado por esta bronca, el propio seleccionador reconoció entre risas que tras escucharla "no había tenido que levantar la voz ni un decibelio". "Decía, hostias, se está pasando", aseguró Scariolo, que él "no tuvo que echar ninguna bronca porque ese impacto emocional ya la había hecho el capitán". "Me he limitado a decir las cosas que había que hacer en ataque", afirma.

Así mismo, al acabar el partido, el pívot de la selección española de baloncesto, Willy Hernangómez, valoró la labor de su capitán, que ha sido uno de los grandes referentes en la remontada y que para el madrileño es "genial" que a su edad siga "dejándoselo todo".

"Tener a un tío con 37 años como Rudy, que da todo lo que tiene es algo increíble. Nos está liderando, tratamos de aprender de él todo lo que podemos, lo está dando todo cada noche y nosotros tenemos que hacerlo también. Estoy muy agradecido de tener a un tío como Rudy dejándoselo todo, es genial", declaró en la rueda de prensa tras la victoria.

Hernangómez destacó que el balear "tiene experiencia, es el legado, ha estado siempre y ha conseguido todo lo que se puede ganar", por lo que "es muy importante" para todos ellos "y sobre todo para un equipo tan joven". "Rudy es nuestro capitán, nuestro pilar, siempre está ahí en los buenos y en los malos momentos. Hoy después del mal inicio y del mal primer cuarto estaba ahí para gritarnos y meter a todo el mundo, hacer que reaccionáramos", comentó.

Sobre la bronca, reconoció que en el descanso Rudy tomó la responsabilidad de reñir a sus compañeros para que mejoraran el rendimiento. "Tal vez hemos salido un poco nervioso, cometiendo muchos fallos y no siguiendo el plan de partido que nos proponíamos y nos ha venido muy bien tanto la bronca de Rudy como la bronca de Sergio para que espabilemos, se quiten los nervios, empecemos a ser nosotros, a jugar fluido, a disfrutar, a defender todos juntos y se ve que somos la selección que realmente somos", explicó.

"Rudy, como líder, como capitán y sobre todo por la experiencia que tiene en estos torneos y con la confianza que tiene en nosotros, sabe que somos capaces de jugar mucho mejor de lo que lo hemos hecho en la primera parte. Cuando movemos la bola, defendemos fuertes y disfrutamos juntos, somos un buen equipo", afirmó.